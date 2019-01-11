Политика
В МИД РФ подтвердили: Уилану предъявлено обвинение в шпионаже
В МИД РФ подтвердили: Уилану предъявлено обвинение в шпионажеREGNUM05:24
Задержанному российскими спецслужбами Полу Уилану было предъявлено обвинение в шпионаже. Об этом в ходе брифинга 11 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM05:24
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Я хотела бы подчеркнуть, что на нынешнем этапе речи о каком-либо обмене Пола Уилана на кого-либо, находящегося в заключении за рубежом, не идет. Материалов много на этот счет: есть и предположения, есть и откровенные спекуляции и фейки.
— Мария Захарова, российский дипломатНТВ 05:14
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Политика
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Общество
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Экономика
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Транспорт
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Госавтоинспекция (ГИБДД) изменила проект экзамена на получение водительских прав.
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Армия и оружие
В России разрешат сбивать гражданские самолеты
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Обновлено вчера в 18:20
Политика
В МИД РФ подтвердили: Уилану предъявлено обвинение в шпионаже
Задержанному российскими спецслужбами Полу Уилану было предъявлено обвинение в шпионаже.
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Двоих россиян госпитализировали на Бали после падения в ущелье
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Теннис
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В центре Москвы найден скелет человека
Рабочие обнаружили человеческие останки в центре Москвы.
Обновлено в 04:23
Экономика
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За пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты.
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Сегодня рубль почти не отреагировал на объявление Минфином объема закупок: доллар США продолжил колебаться на бирже в диапазоне 66,8-67,0 руб. за доллар, евро — у отметки 77 руб. за единицу европейской валюты.
Обновлено в 05:04
Политика
Захарова прокомментировала обвинения против Весельницкой
Москва считает предъявление обвинений юристу Наталии Весельницкой очередным витком антироссийской кампании Вашингтона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Летевший в Белгород самолет совершил вынужденную посадку во Внуково
Пассажирский самолет авиакомпании «Руслайн», летевший из Москвы в Белгород, совершил вынужденную посадку в столичном аэропорту Внуково.
Обновлено в 04:33
Авто
Ford может закрыть заводы в России
В результате - комментирует Bloomberg - американский автопроизводитель со штатом в 54 000 сотрудников также планирует пересмотреть формат работы четырех российских заводов - в Елабуге, Набережных Челнах и Всеволожске.
Обновлено вчера в 15:19
Общество
Полноценную работу новой полосы Шереметьево признали невозможной
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Политика
Москва отреагировала на угрозы Лукашенко
В декабре прошлого года Лукашенко сообщил, что, по его подсчетам, из-за российского налогового маневра в нефтяной отрасли в ближайшие годы Белоруссия потеряет порядка 10,5 миллиарда долларов.
Обновлено в 05:14
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Илон Маск показал фотографию самого большого корабля SpaceX Starship
Предприниматель Илон Маск показал фотографию самого большого космического корабля компании SpaceX — Starship.
Обновлено в 05:09
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Обновлено в 04:10
Общество
Павел Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP
Один из создателей социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP, внесенной в реестр Роскомандзора.
Обновлено вчера в 13:12
Экономика
В России увеличили размер возрастной надбавки к пенсии
В новом году россияне, которым исполнилось 80 лет, будут получать надбавку к пенсии в размере 5334 рублей — на 400 рублей больше, чем в 2018-м.
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Происшествия
Обвиняемый в убийстве фигуриста Тена попросил прощения в суде
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Обновлено в 03:44
Политика
Порошенко заявил о финансовой стабильности на Украине
Президент Украины Петр Порошенко считает, что в стране в 2018 году удалось обеспечить макрофинансовую стабильность и свести к минимуму риски, связанные с дефолтом.
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Армия и оружие
Hill: Россия и Китай достигли «четвертого измерения» вооружений
По мнению отставного американского генерал-майора Говарда Томпсона, Россия и Китай достигли "четвертого измерения" в оборонной сфере, на что указывает ввод в эксплуатацию гиперзвукового оружия.
Обновлено вчера в 21:09
Экономика
Чайка попросил поднять зарплаты прокуроров
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Происшествия
Появилось официальное видео затопленного Тушинского тоннеля
Появилось официальное видео затопленного Тушинского тоннеля Столичные власти показали, что происходит на залитом водой участке.
Обновлено вчера в 07:29
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила $62
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 03:29
Общество
В правительстве исключили запрет на подарки для врачей и учителей
Замруководителя аппарата правительства Андрей Логинов заявил «РИА Новости», что ограничения по подаркам, которые хотят ввести для должностных лиц, не коснутся врачей и учителей.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Прокуратура Токио предъявила Карлосу Гону новые обвинения
Прокуратура Токио предъявила новые обвинения бывшему главе Nissan Motor Corporation Карлосу Гону, включая обвинение в серьезном злоупотреблении доверием, пишет японская газета Nikkei.
Обновлено в 02:03