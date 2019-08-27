Если сенатор Джонсон хочет приехать в Россию, ему следует поднять в сенате вопрос об отмене санкций США против российских законодателей. Когда эти санкции будут отменены, Россия будет иметь основания пересмотреть стоп-листы, введённые в ответном порядке в отношении политиков США.

В российском МИД прокомментировали сообщение американского сенатора Рона Джонсона об отказе в предоставлении ему российской визы.

В МИД РФ ответили сенатору США, жаловавшемуся на отказ в визе

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