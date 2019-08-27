Политика
УтроNewsВ МИД РФ ответили сенатору США, жаловавшемуся на отказ в визе
В российском МИД прокомментировали сообщение американского сенатора Рона Джонсона об отказе в предоставлении ему российской визы.
Читать в источнике
Оценить447
Если сенатор Джонсон хочет приехать в Россию, ему следует поднять в сенате вопрос об отмене санкций США против российских законодателей. Когда эти санкции будут отменены, Россия будет иметь основания пересмотреть стоп-листы, введённые в ответном порядке в отношении политиков США.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРИА Новости вчера в 06:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Пушков напомнил Рону Джонсону о санкциях против российских законодателей
Московский Комсомолецвчера в 05:58
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:31, Вашингтон
Технологии
Telegram планирует выпустить криптовалюту в ближайшие месяцы
Компания Telegram сообщила инвесторам, что она собирается запустить свою криптовалюту Gram «в течение следующих двух месяцев».
REGNUM 01:10
Футбол
Капитан донецкого «Шахтёра» публично попросил отпустить его в «Рому»
Бразильский нападающий донецкого «Шахтёра» Тайсон выразил желание покинуть свой нынешний клуб ради перехода в «Рому».
Чемпионат 02:33
Кино
Слух дня: Marvel разрабатывает сериал про Мисс Америку для Disney+
Портал We Got This Covered сообщает, что студия Marvel разрабатывает сериал про Мисс Америку для сервиса Disney+.
Мир фантастики вчера в 12:51
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Политика
Коломойский связал шансы Зеленского на переизбрание с репатриацией
Украинский предприниматель Игорь Коломойский дал интервью изданию «Цензор.нет», в котором описал свое отношение к президенту страны Владимиру Зеленскому.
РБК 02:19
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Политика
Путин и Эрдоган осмотрели истребитель Су-57 на МАКС-2019
Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57 во время посещения авиасалона МАКС-2019.
RT на русском вчера в 07:13
Экономика
Госзаказчиков обяжут покупать российские товары
В 2020 году ведомство предлагает обязать госзаказчиков закупать 30 процентов товаров российского производства, в 2021-м — 50 процентов.
Lenta.ru 01:46
Экономика
Из МФО гражданам звонят по-банковски
В большинстве жалоб граждане не называют микрокредитора, среди известных — сообщения о подобном способе кредитования от МКК «Меридиан» (бренд «Живые деньги», состоит в СРО «МиР»).
Коммерсантъ вчера в 18:42
Происшествия
В Петербурге мужчина открыл стрельбу на детской площадке
В Петербурге сотрудники полиции задержали 48-летнего мужчину, который открыл стрельбу на детской площадке.
Российская газета 03:15
Теннис
Зверев победил Албота в пяти сетах и вышел во второй круг US Open
Албот сделал 3 эйса, чисто выиграл 27 мячей, допустил 9 двойных и 59 невынужденных ошибок, а также совершил 5 брейк-пойнтов из 7. Во втором раунде турнира немецкий спорстмен русского происхождения сразится с победителем пары Иво Карлович (Хорватия) — Фрэнсис Тиафо (США).
Чемпионат вчера в 21:40
Происшествия
В Японии из-за ливней эвакуируют почти 850 тыс. человек
Японские власти эвакуируют 847,5 тыс. человек в трех префектурах, расположенных на острове Кюсю на западе Японии, из-за угрозы наводнений и оползней, вызванных проливными дождями.
РБК 03:04
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде
На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.
ТАСС 02:00
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган в очередной раз стал отцом
Российский 79-летний актер Эммануил Виторган удивил поклонников сообщением о том, что он снова стал отцом.
iReactor 00:24
Политика
Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.
Российская газета вчера в 16:50
Кино
Умерла заслуженная артистка Людмила Мальцева
Киноактриса и заслуженная артистка России Людмила Мальцева скончалась на 70-м году жизни, рассказали в Союзе кинематографистов.
News.ru вчера в 09:40
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты
В Нижнем Тагиле хирурги получат стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку за два летних месяца - июль и август.
Газета.Ru 03:13
Политика
Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.
Известия вчера в 06:28
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки над его женой
Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на оскорбления его супруги, к которым присоединился президент Бразилии Жаир Болсонару.
ФАН 26 августа в 09:35
Шоу-бизнес
Божена Рынска хочет найти опекуна для нерожденной дочери
Журналистка опубликовала в Facebook пост, в котором попросила помощи у юристов. Рынска хочет найти опекуна для нерожденной дочки.
Пятый канал вчера в 22:55
Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме под Львовом
В украинском городе Дрогобыч Львовской области в ночь на 28 августа обрушилась часть четырехэтажного дома в результате взрыва, двое человек погибли.
Газета.Ru 02:33
Футбол
Ибрагимович заявил о готовности вернуться в «Манчестер Юнайтед»
Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выразил уверенность в том, что он может быть полезным своему бывшему клубу — «Манчестер Юнайтед».
Lenta.ru 02:53
Происшествия
Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе
Lenta.ru вчера в 13:08
Армия и оружие
ВСУ обстреляли исправительную колонию и рынок Горловки — мэр города
В ходе обстрелов города Горловка (ДНР) украинскими вооружёнными формированиями, зафиксированы попадания по территории рынка и исправительной колонии.
REGNUM 03:13
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
РБК вчера в 13:45