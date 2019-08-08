Факт публикации 2 августа на странице Управления по консульским вопросам Госдепартамента США в Twitter подробной информации о местах и времени сбора, а также маршрута несанкционированной акции в Москве - пример явной агитации.

с чего всё началось

"Казалось бы, эта информация носит предупреждающий характер и предназначена для обеспечения безопасности пребывающих в России граждан США, однако на деле понятно, что это не что иное, как агитка организаторов акции, поскольку на ней сохранен русский текст с призывом собираться", - заявил он.

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