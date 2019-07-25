Политика
В МИД РФ отреагировали на задержание танкера РФ на УкраинеiReactor 09:27
В МИД РФ отреагировали на задержание российского танкера Neyma в Керченском проливе на Украине. В ведомстве подчеркнули, что если речь пойдет о захвате граждан РФ в заложники, то это действие будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права.
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Пассажирский самолет совершит аварийную посадку в Крыму
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Константин Косачев отметил, что все обстоятельства задержания танкера подлежат уточнению, а позиция Владимира Зеленского — разъяснению.
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Финал американского телесериала «Игра престолов» самый что ни на есть лучший.
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Жара в Европе побила температурный рекорд
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Американский «Атлантический совет» признан нежелательным в России
Генпрокуратура РФ признала нежелательной в нашей стране американскую неправительственную организацию «Атлантический совет».
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В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
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Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
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Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
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Президент Туниса умер на 93-м году жизни
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
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Высшее образование в регионах может стать бесплатным
В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
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