Политика

В МИД РФ отреагировали на задержание танкера РФ на УкраинеiReactor 09:27

В МИД РФ отреагировали на задержание российского танкера Neyma в Керченском проливе на Украине. В ведомстве подчеркнули, что если речь пойдет о захвате граждан РФ в заложники, то это действие будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права.
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