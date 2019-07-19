Вопрос о статусе Крыма не будут обсуждать в "нормандском формате", заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин. По его словам, повестка дня переговоров в целом четко определена.

с чего всё началось

Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин прокомментировал предложение президента Украины о расширении участников "нормандского формата" путем включения в число переговорных сторон США и Великобритании.

Политика МИД РФ назвал закрытой тему «винных» санкций в отношении Грузии В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии.

Технологии Депутаты запретят продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО Создатели законопроекта указывают, что запрет продажи гаджетов без предустановленного российского ПО никак не затронет их права потребителей – дополнительно устанавливать на устройствах зарубежное программное обеспечение никто не собирается запрещать.

Кино Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе» Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.

Здоровье Неизвестная болезнь увеличила лицо филиппинца в несколько раз Филиппинские врачи не смогли поставить диагноз жителю острова Лейте, чье лицо увеличилось в несколько раз после приема лекарств от синусита.

Политика Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.

Происшествия Испуганный водитель катал пешехода на капоте авто в Петербурге В Санкт-Петербурге водитель подрался с пешеходом и прокатил его на капоте автомобиля.

Кино Вышел русский трейлер продолжения «Лучшего стрелка» с Томом Крузом При бюджете в пятнадцать миллионов фильм собрал в прокате 357, четыре номинанации на "Оскар" (в итоге взял статуэтку за лучшую песню) и стал одной из "визиток" Круза.

Политика Москалькова напомнила, что Вышинский категорически против обмена Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева провести обмен Вышинского на осужденного в РФ за терроризм Олега Сенцова.

Экономика Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.

Происшествия Двух человек госпитализировали после инцидента с Boeing в Шереметьево Два пассажира были госпитализированы после задымления самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), направлявшегося из Москвы в Ереван.

Происшествия Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.

Армия и оружие Появилось видео ракетных стрельб в Черном море Боевые расчеты фрегата «Адмирал Макаров» и ракетного комплекса «Утес» произвели учебные стрельбы в Черном море.

Политика Снятые с выборов в МГД занялись сбором заявлений в поддержку подписей В Мосгоризбиркоме заявляют, что готовы рассмотреть заявления и перепроверить подписи, «выбраковка» которых могла быть некорректной: если после этого подписей окажется достаточно, кандидата зарегистрируют.

Культура Бертман возглавит фестиваль «Биргитта» На таллинский фестиваль «Биргитта» Дмитрий Бертман планирует привлечь лучших исполнителей классической музыки.

Здоровье В Пензенской области появится еще одна врачебная амбулатория В селе Верхняя Елюзань Городищенского района приступили к строительству врачебной амбулатории.

Политика Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".

Политика Панарин ответил в «Инстаграме» на критику по поводу своего интервью Форвард сборной России и клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отреагировал на критику в свой адрес в социальных сетях.

Общество Врача уволили после жалобы на опасное оборудование и низкие зарплаты В Новосибирске уволили заведующего Клинической стоматологической поликлиникой № 2 Романа Салова из-за того, что он рассказал о плохих условиях труда и нарушениях - в том числе низких зарплатах и опасном оборудовании.

Происшествия После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Политика Порошенко не пустили в зал Европарламента Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.

Происшествия На чиновницу Новороссийска завели дело о нападении на журналистку Как сообщается на официальном сайте следственного управления СКР по Краснодарскому краю, в отношении 45-летней сотрудницы Новороссийской администрации возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ.