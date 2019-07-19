Политика

В МИД РФ оценили предложение Зеленского расширить «нормандский формат»Российская газета 04:55

Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин прокомментировал предложение президента Украины о расширении участников "нормандского формата" путем включения в число переговорных сторон США и Великобритании.
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Карасин: вопрос о статусе Крыма не будут обсуждать в «нормандском формате»

Вопрос о статусе Крыма не будут обсуждать в "нормандском формате", заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин. По его словам, повестка дня переговоров в целом четко определена.
РИА Новости03:44

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Карасин заверил, что Россия не против расширения «нормандского формата»

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Газета.Ru05:16

Карасин: вопрос о статусе Крыма не будут обсуждать в «нормандском формате»

РИА Новости03:44
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:13, Вашингтон
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