Политика
В МИД РФ оценили предложение Зеленского расширить «нормандский формат»Российская газета 04:55
Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин прокомментировал предложение президента Украины о расширении участников "нормандского формата" путем включения в число переговорных сторон США и Великобритании.
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с чего всё началось
Вопрос о статусе Крыма не будут обсуждать в "нормандском формате", заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин. По его словам, повестка дня переговоров в целом четко определена.РИА Новости03:44
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