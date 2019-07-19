Политика
В МИД РФ оценили предложение Зеленского расширить «нормандский формат»Российская газета 04:55
Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин прокомментировал предложение президента Украины о расширении участников "нормандского формата" путем включения в число переговорных сторон США и Великобритании.
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Россия ответила на предложение Зеленского обсудить статус Крыма в «нормандском формате»
Национальная служба новостей05:43
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Армия и оружие
Советник Зеленского спрогнозировал судьбу ВСУ при атаке на Донбасс и Крым
Никита Потураев, советник украинского лидера Владимира Зеленского, в интервью изданию «Цензор.нет» заявил, что в случае нападения на Донбасс и Крым вооруженные силы Украины (ВСУ) будут полностью разбиты.
Обновлено в 10:25
Политика
Захарова отреагировала на продление ареста Вышинскому
Обновлено в 09:27
Политика
В Дрездене хотят проводить экскурсии по «путинским местам»
Экскурсии по "местам Владимира Путина" в Дрездене могут быть интересны российским туристам, потому что он президент РФ, другие гости города сосредоточены на архитектуре и искусстве, считает управляющий директор департамента по туризму Дрездена доктор Юрген Аманн.
Обновлено в 10:09
Политика
В конгрессе США провели обряд изгнания духов
В конгрессе США провели обряд изгнания злых духов. Необходимость в этом увидел капеллан при палате представителей Патрик Конрой.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Следствие установило предварительную причину инцидента в «Шереметьево»
Причиной инцидента с самолётом компании "Северный ветер" ("Нордвинд") в столичном аэропорту "Шереметьево" стало попадание паров гидравлической жидкости и масла в кондиционеры, сообщила "Интерфаксу" представитель московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета РФ Елена Марковская.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие
Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57
Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено в 01:36
Происшествия
Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз
Обновлено в 08:00
Происшествия
СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.
Обновлено в 10:36
Экономика
AB InBev продаст Carlton & United Breweries за $11,3 млрд
Пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev SA (AB InBev) договорился о продаже японской Asahi Group Holdings своего австралийского подразделения - Carlton & United Breweries за 16 млрд австралийских долларов ($11,3 млрд).
Обновлено в 03:12
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Футбол
Гилерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года
Вратарь сборной России по футболу Маринато Гилерме продлил контракт с "Локомотивом" на три года, сообщается на сайте московского клуба.
Обновлено в 10:39
Интернет
Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
В промежуток с 9 по 19 июля разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp заработали более $1 млн, пишет Forbes со ссылкой на данные App Annie.
Обновлено в 10:17
Технологии
«Би-Би-Си» и ITV запустят собственный стриминговый сервис BritBox
Крупнейшие британские телекомпании ITV Plc и British Broadcasting Corp. ("Би-Би-Си") объявили о запуске собственного стримингового сервиса под названием BritBox.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
Надежда Оболенцева показала фото со свадьбы с Резо Гигинеишвили
Накануне состоялась свадьба режиссера Резо Гигинеишвили и светской львицы Надежды Оболенцевой, которая показала свой наряд в Instagram.
Обновлено в 04:00
Политика
Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина
В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.
Обновлено вчера в 15:00
Футбол
«Барселона» ищет конкурента на позицию Жорди Альбы
Как сообщает ESPN, каталонская «Барселона» до конца этого трансферного окна собирается приобрести еще одного левого защитника.
Обновлено в 10:37
Кино
РЕН ТВ представил русскую версию «Игры престолов»
Телеканал РЕН ТВ переснял культовый сериал «Игра престолов» в стиле русских сказок, видеоролики появились на канале в YouTube.
Обновлено в 06:10
Политика
Путин потребовал от чиновников перестать хамить россиянам
Президент России Владимир Путин потребовал у представителей властей любого уровня не позволять себе хамского отношения в адрес простых граждан.
Обновлено в 10:25
Экономика
«Ростех» впервые выпустит облигации
Более 30 млрд руб. из привлеченных средств «Ростех» планирует потратить на покупку вертолетов «Ансат» и Ми-8 в медицинской комплектации (выпускает принадлежащий «Ростеху» холдинг «Вертолеты России») для Национальной службы санитарной авиации, которая оказывает медицинскую помощь людям в труднодоступных регионах России.
Обновлено в 09:34
Происшествия
На ударившую по голове журналистку российскую чиновницу завели дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело против помощницы мэра Новороссийска Анжелики Коваленко, которую обвинила в избиении журналистка издания «Наша газета Новороссийск» Ольга Макаренко.
Обновлено в 05:54
Политика
Facebook удалил изображение со свастикой на гербе РФ
Социальная сеть Facebook удалила изображение со свастикой на фоне государственного герба Российской Федерации.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Политика
Порошенко не пустили в зал заседания Европарламента
Экс-президенту Украины Петру Порошенко не разрешили пройти в зал заседания Европарламента.
Обновлено в 00:40
Футбол
«Сочи» арендовал у «Зенита» Мостового
"Сочи" взял в аренду у петербургского "Зенита-2" полузащитника Андрея Мостового до конца сезона-2019/20, сообщается на сайте сочинского футбольного клуба.
Обновлено в 10:41
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Футбол
В «Ростове» отреагировали на факт переговоров «Арсенала» с Мирзовым
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» заявил, что не был осведомлён о предварительной договорённости тульского «Арсенала» с игроком Резиуаном Мирзовым.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко дала сыну необычное имя
Звезда "Дома-2" Катя Колисниченко дала сыну необычное имя Екатерина Колисниченко определилась с именем для новорожденного сына.
Обновлено в 01:47
Происшествия
В Китае произошел взрыв на газоперерабатывающем заводе
Взорвался, по данным Центрального телевидения КНР, газоперерабатывающий завод.
Обновлено в 09:02