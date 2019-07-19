Политика
В МИД РФ оценили предложение Зеленского расширить «нормандский формат»Российская газета 04:55
Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин прокомментировал предложение президента Украины о расширении участников "нормандского формата" путем включения в число переговорных сторон США и Великобритании.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия ответила на предложение Зеленского обсудить статус Крыма в «нормандском формате»
Национальная служба новостей05:43
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:42, Вашингтон
Происшествия
Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Кино
Вышел первый трейлер мюзикла «Кошки»
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии
Актриса Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии, сообщает телеграм-канал Mash. Чурикова упала со сцены во время спектакля.
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству аннулировать штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.
Обновлено вчера в 13:15
Авто
Названы самые аварийные марки грузовиков
Как следует из статистики, самые аккуратные дальнобойщики водят КрАз и "Урал". Частота убытков этих грузовиков – 0,5% и 1,2% соответственно.
Обновлено вчера в 11:47
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей
Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года.
Обновлено вчера в 10:12
Общество
Росстандарт отменил ГОСТ на фотосессии для новорожденных
Обновлено в 07:17
Кино
Умер актер сериала «Государственная граница»
Обновлено в 07:31
Политика
Обращение СПЧ в Мосгоризбирком оказалось фальсификацией
Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не призывала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено в 05:59
Наука
Илон Маск решил соединить мозг человека с компьютерным интерфейсом
Как сообщает Газета ру, Илон Маск предложил внедрять в мозг человека импалантат размером не более 4мм, который будет стимулировать нейроны.
Обновлено вчера в 03:36
Политика
В Нидерландах отклонили жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу «Газпрома» в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом».
Обновлено в 07:27
Политика
Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что в офисе Владимира Зеленского «с большой заинтересованностью узнали о предложении России освободить Кирилла Вышинского в качестве первого шага доброй воли со стороны Украины».
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
Зеленский назвал приоритетной задачей Украины «завершение войны»
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что приоритетной задачей Украины является прекращение огня и войны в Донбассе.
Обновлено в 07:19
Политика
Путин встретился с пострадавшими от паводка жителями Иркутской области
Владимир Путин посетил город Тулун в Иркутской области, пострадавший от паводка.
Обновлено в 06:14
Политика
МИД России сообщил о консультациях с Нидерландами по МН17
Обновлено в 07:38
Транспорт
Движение на Большой кольцевой линии метро в Москве восстановили
Движение поездов на Большой кольцевой линии Московского метрополитена восстановлено, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 01:55
Общество
Снег выпал в Оймяконском районе Якутии
В Оймяконском районе 19 июля выпал снег в горах, передает телеканал «Якутия 24».«Вышло предупреждение о мокром снеге в горах Оймяконского района», – сообщили телеканалу в ЕДДС района.В диспетчерской также отметили, что в Оймяконском районе порывы ветра местами могут достигать 9-14 м/с, температура воздуха в поселке Усть-Нера +4,+9 градусов.
Обновлено в 04:39
Политика
Меркель назвала свое здоровье личным вопросом
Обновлено в 06:41
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
Юлианна Караулова обнажилась на отдыхе в Турции
Юлианна Караулова полностью обнажилась на отдыхе в Турции. Провокационный снимок звезда разместила на странице в Instagram.
Обновлено в 03:38
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»
Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
Политика
На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы
Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
Обновлено в 06:21
Космос
Завершился второй эксперимент имитации полета на Луну
Как сообщает ТАСС, участники эксперимента, имитировавшего полет на Луну с высадкой на ее поверхность, полностью выполнили все его задачи.
Обновлено 17 июля в 09:25
Политика
СМИ сообщили о госпитализации в Петербурге главы Чувашии
В Санкт-Петербурге в «тяжелом состоянии» госпитализирован глава Чувашии Михаил Игнатьев, передает портал Cheb.media.
Обновлено в 07:05
Футбол
Зидан определился с линией атаки «Реала»
Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан определился с линией нападения своей команды на новый соревновательный сезон.
Обновлено в 05:57
Экономика
Эксперты не видят условий для ипотечного кризиса в России
Рассуждения об ипотечном кризисе в России и аналогии с США не имеют под собой никаких оснований, заявил он, отметив, что в отличие от американского рынка, в России выдается минимальная доля ипотечных кредитов с низким или нулевым первоначальным взносом.
Обновлено в 07:02
Политика
Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Происшествия
Следствие установило предварительную причину инцидента в «Шереметьево»
Причиной инцидента с самолётом компании "Северный ветер" ("Нордвинд") в столичном аэропорту "Шереметьево" стало попадание паров гидравлической жидкости и масла в кондиционеры, сообщила "Интерфаксу" представитель московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета РФ Елена Марковская.
Обновлено в 04:23