Политика

В МИД РФ оценили предложение Зеленского расширить «нормандский формат»Российская газета 04:55

Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин прокомментировал предложение президента Украины о расширении участников "нормандского формата" путем включения в число переговорных сторон США и Великобритании.
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Карасин заверил, что Россия не против расширения «нормандского формата»

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Карасин: вопрос о статусе Крыма не будут обсуждать в «нормандском формате»

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Вопрос о статусе Крыма не будет рассмотрен в «нормандском формате»

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РБК05:01

Россия ответила на предложение Зеленского обсудить статус Крыма в «нормандском формате»

Национальная служба новостей05:43
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Происшествия

Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице

Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу

Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
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Кино

Вышел первый трейлер мюзикла «Кошки»

Обновлено вчера в 17:47
Происшествия

Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии

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Политика

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству аннулировать штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.
Обновлено вчера в 13:15
Авто

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Как следует из статистики, самые аккуратные дальнобойщики водят КрАз и "Урал". Частота убытков этих грузовиков – 0,5% и 1,2% соответственно.
Обновлено вчера в 11:47
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года.
Обновлено вчера в 10:12
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Росстандарт отменил ГОСТ на фотосессии для новорожденных

Обновлено в 07:17
Кино

Умер актер сериала «Государственная граница»

Обновлено в 07:31
Политика

Обращение СПЧ в Мосгоризбирком оказалось фальсификацией

Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не призывала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено в 05:59
Наука

Илон Маск решил соединить мозг человека с компьютерным интерфейсом

Как сообщает Газета ру, Илон Маск предложил внедрять в мозг человека импалантат размером не более 4мм, который будет стимулировать нейроны.
Обновлено вчера в 03:36
Политика

В Нидерландах отклонили жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»

Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу «Газпрома» в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом».
Обновлено в 07:27
Политика

Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что в офисе Владимира Зеленского «с большой заинтересованностью узнали о предложении России освободить Кирилла Вышинского в качестве первого шага доброй воли со стороны Украины».
Обновлено в 04:41
Армия и оружие

Зеленский назвал приоритетной задачей Украины «завершение войны»

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что приоритетной задачей Украины является прекращение огня и войны в Донбассе.
Обновлено в 07:19
Политика

Путин встретился с пострадавшими от паводка жителями Иркутской области

Владимир Путин посетил город Тулун в Иркутской области, пострадавший от паводка.
Обновлено в 06:14
Политика

МИД России сообщил о консультациях с Нидерландами по МН17

Обновлено в 07:38
Политика

Названа стоимость кроссовок, в которых Путин приезжал на Валаам

Обновлено в 07:13
Транспорт

Движение на Большой кольцевой линии метро в Москве восстановили

Движение поездов на Большой кольцевой линии Московского метрополитена восстановлено, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 01:55
Общество

Снег выпал в Оймяконском районе Якутии

В Оймяконском районе 19 июля выпал снег в горах, передает телеканал «Якутия 24».«Вышло предупреждение о мокром снеге в горах Оймяконского района», – сообщили телеканалу в ЕДДС района.В диспетчерской также отметили, что в Оймяконском районе порывы ветра местами могут достигать 9-14 м/с, температура воздуха в поселке Усть-Нера +4,+9 градусов.
Обновлено в 04:39
Политика

Меркель назвала свое здоровье личным вопросом

Обновлено в 06:41
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено в 01:53
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Юлианна Караулова обнажилась на отдыхе в Турции

Юлианна Караулова полностью обнажилась на отдыхе в Турции. Провокационный снимок звезда разместила на странице в Instagram.
Обновлено в 03:38
Кино

Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»

Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
Политика

На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы

Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
Обновлено в 06:21
Космос

Завершился второй эксперимент имитации полета на Луну

Как сообщает ТАСС, участники эксперимента, имитировавшего полет на Луну с высадкой на ее поверхность, полностью выполнили все его задачи.
Обновлено 17 июля в 09:25
Политика

СМИ сообщили о госпитализации в Петербурге главы Чувашии

В Санкт-Петербурге в «тяжелом состоянии» госпитализирован глава Чувашии Михаил Игнатьев, передает портал Cheb.media.
Обновлено в 07:05
Футбол

Зидан определился с линией атаки «Реала»

Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан определился с линией нападения своей команды на новый соревновательный сезон.
Обновлено в 05:57
Экономика

Эксперты не видят условий для ипотечного кризиса в России

Рассуждения об ипотечном кризисе в России и аналогии с США не имеют под собой никаких оснований, заявил он, отметив, что в отличие от американского рынка, в России выдается минимальная доля ипотечных кредитов с низким или нулевым первоначальным взносом.
Обновлено в 07:02
Политика

Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Происшествия

Следствие установило предварительную причину инцидента в «Шереметьево»

Причиной инцидента с самолётом компании "Северный ветер" ("Нордвинд") в столичном аэропорту "Шереметьево" стало попадание паров гидравлической жидкости и масла в кондиционеры, сообщила "Интерфаксу" представитель московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета РФ Елена Марковская.
Обновлено в 04:23
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