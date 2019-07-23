с чего всё началось

Соединённые Штаты заняты формированием коалиции, силы которой будут патрулировать воды Ормузского пролива. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, отметив, что такой шаг якобы необходим для обеспечения свободы судоходства.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Происшествия В Адыгее вертолет потерпел крушение Вертолет "Ми-2" потерпел крушение в Тахтамукайском районе Адыгеи, пилот госпитализирован, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.

Происшествия Троим курсантам ФСИН вынесли приговор за попытку убить однокурсницу Трем курсантам ФСИН Кузбасса вынесли обвинительный приговор за попытку убийства однокурсницы.

Политика Борис Джонсон станет премьер-министром Великобритании Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон избран лидером Консервативной партии.

Гаджеты Honor 9X и Honor 9X Pro представлены официально Один из самых важных фактов, о которых стало известно со сцены — это то, что Honor 9X и 9X Pro первые модели компании с предустановленной прошивкой EMUI 9.1.

Гаджеты Apple может купить бизнес Intel по выпуску 5G-модемов Как отмечает The Wall Street Journal, покупка бизнеса модемных микросхем Intel позволит Apple продолжить разработку собственных модемных чипов, что в конечном итоге сделает компанию менее зависимой от Qualcomm.

Футбол Агент: «Бэйл может остаться в „Реале“ еще на три года» Могу гарантировать, что он не отправится в аренду ни в один из клубов. Гарет - игрок "Реала", и в данный момент остается таковым.

Политика Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе Президент России Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес, сообщается на сайте Кремля.

Транспорт Счетная палата заявила об угрозе перебоев в авиасообщении над Москвой Аудиторы Счетной палаты зафиксировали срыв сроков и порядка реконструкции объектов аэропорта "Домодедово", что может привести к перебоям в работе воздушной гавани, а также всего Московского авиаузла, сообщает "Российская газета" со ссылкой на отчет ведомства.

Политика Госдума упростила порядок получения вида на жительство в РФ После вступления нового закона в силу будет расширен круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание.

Шоу-бизнес Надежда Бабкина удивила подписчиков фотографией в ванне в 69 лет Подписчики звезды неоднозначно отреагировали на поступок 69-летней артистки. Бабкина опубликовала фотографию в ванне в своем Instagram.

Культура В Барнауле 23 июля откроется фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» Завтра, 23 июля, в Алтайском крае стартует Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». Масштабная программа рассчитана на 6 дней.

Музыка Кристина Агилера упала с лестницы во время концерта в Санкт-Петербурге Выступление началось с небольшого форс-мажора: запев первую композицию Bionic, певица оступилась и упала, сходя с лестницы на сцену.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.

Экономика Средние зарплаты россиян выросли Самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тысячи рублей.

Политика Появилась новая версия исчезновения президента Туркмении Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не появляется на публике, так как уехал к своей больной матери.

Хоккей РУСАДА завершило расследование по делу Боба Хартли и врача «Авангарда» С главного тренера «Авангарда» Боба Хартли и главного врача клуба Дмитрия Батушенко сняты обвинения в возможной фальсификации допинг-проб.

Происшествия Пассажиры Azur Air после 15 часов в аэропорту вылетели в Анталью Все пассажиры задержанных рейсов Azur Air в Анталье и Москве в понедельник вечером вылетели из аэропортов.

Шоу-бизнес Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва» Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.

Политика В Госдуму внесли законопроект о создании единой базы данных россиян Правительство внесло в Государственную думу законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении России.

Экономика Российские банки предупредили о сокращении платежных терминалов В России из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ) может резко сократиться количество платежных терминалов, сообщает РБК со ссылкой на письмо ассоциации банков «Россия» в Федеральную налоговую службу.

Игры В Overwatch появится новый герой В недавно вышедшем видео от Blizzard разработчики игры анонсировали нового героя — Сигму, злого, обезумевшего от эксперемнтов учёного.