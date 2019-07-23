Политика
США создают коалицию для патрулирования Ормузского проливаRT на русском 05:59
Соединённые Штаты заняты формированием коалиции, силы которой будут патрулировать воды Ормузского пролива. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, отметив, что такой шаг якобы необходим для обеспечения свободы судоходства.
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с чего всё началось
В интервью телекомпании WFTV 9 Помпео допустил возможность развязывания военного конфликта, но подчеркнул, что администрация США не стремится к боевым действиям.Известия06:24
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Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Происшествия
В Адыгее вертолет потерпел крушение
Вертолет "Ми-2" потерпел крушение в Тахтамукайском районе Адыгеи, пилот госпитализирован, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Троим курсантам ФСИН вынесли приговор за попытку убить однокурсницу
Трем курсантам ФСИН Кузбасса вынесли обвинительный приговор за попытку убийства однокурсницы.
Обновлено в 04:45
Политика
Борис Джонсон станет премьер-министром Великобритании
Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон избран лидером Консервативной партии.
Обновлено в 07:27
Гаджеты
Honor 9X и Honor 9X Pro представлены официально
Один из самых важных фактов, о которых стало известно со сцены — это то, что Honor 9X и 9X Pro первые модели компании с предустановленной прошивкой EMUI 9.1.
Обновлено в 05:41
Гаджеты
Apple может купить бизнес Intel по выпуску 5G-модемов
Как отмечает The Wall Street Journal, покупка бизнеса модемных микросхем Intel позволит Apple продолжить разработку собственных модемных чипов, что в конечном итоге сделает компанию менее зависимой от Qualcomm.
Обновлено в 03:32
Футбол
Агент: «Бэйл может остаться в „Реале“ еще на три года»
Могу гарантировать, что он не отправится в аренду ни в один из клубов. Гарет - игрок "Реала", и в данный момент остается таковым.
Обновлено в 06:29
Политика
Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе
Президент России Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 06:02
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Обновлено в 02:56
Транспорт
Счетная палата заявила об угрозе перебоев в авиасообщении над Москвой
Аудиторы Счетной палаты зафиксировали срыв сроков и порядка реконструкции объектов аэропорта "Домодедово", что может привести к перебоям в работе воздушной гавани, а также всего Московского авиаузла, сообщает "Российская газета" со ссылкой на отчет ведомства.
Обновлено вчера в 19:37
Политика
Госдума упростила порядок получения вида на жительство в РФ
После вступления нового закона в силу будет расширен круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание.
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина удивила подписчиков фотографией в ванне в 69 лет
Подписчики звезды неоднозначно отреагировали на поступок 69-летней артистки. Бабкина опубликовала фотографию в ванне в своем Instagram.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина
Обновлено в 06:28
Футбол
Стало известно, за сколько «Спартак» продал Ханни
Обновлено в 02:48
Культура
В Барнауле 23 июля откроется фестиваль «Шукшинские дни на Алтае»
Завтра, 23 июля, в Алтайском крае стартует Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». Масштабная программа рассчитана на 6 дней.
Обновлено вчера в 06:36
Музыка
Кристина Агилера упала с лестницы во время концерта в Санкт-Петербурге
Выступление началось с небольшого форс-мажора: запев первую композицию Bionic, певица оступилась и упала, сходя с лестницы на сцену.
Обновлено в 02:41
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Экономика
Средние зарплаты россиян выросли
Самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тысячи рублей.
Обновлено вчера в 19:29
Политика
Появилась новая версия исчезновения президента Туркмении
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не появляется на публике, так как уехал к своей больной матери.
Обновлено 21 июля в 12:08
Хоккей
РУСАДА завершило расследование по делу Боба Хартли и врача «Авангарда»
С главного тренера «Авангарда» Боба Хартли и главного врача клуба Дмитрия Батушенко сняты обвинения в возможной фальсификации допинг-проб.
Обновлено вчера в 14:18
Происшествия
Водитель троллейбуса решил пошутить и убил россиянку
Обновлено в 05:24
Происшествия
Пассажиры Azur Air после 15 часов в аэропорту вылетели в Анталью
Все пассажиры задержанных рейсов Azur Air в Анталье и Москве в понедельник вечером вылетели из аэропортов.
Обновлено вчера в 17:59
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Политика
В Госдуму внесли законопроект о создании единой базы данных россиян
Правительство внесло в Государственную думу законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении России.
Обновлено в 07:27
Экономика
Российские банки предупредили о сокращении платежных терминалов
В России из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ) может резко сократиться количество платежных терминалов, сообщает РБК со ссылкой на письмо ассоциации банков «Россия» в Федеральную налоговую службу.
Обновлено в 06:04
Игры
В Overwatch появится новый герой
В недавно вышедшем видео от Blizzard разработчики игры анонсировали нового героя — Сигму, злого, обезумевшего от эксперемнтов учёного.
Обновлено в 03:53
Кино
Warner Bros. экранизирует комикс про Супермена из СССР
Обновлено вчера в 18:46
Политика
Партия Зеленского лидирует после обработки более 90% протоколов
Обновлено вчера в 22:39
Общество
Госдума обсудит продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года
Компромиссный вариант Вскоре после инициативы Крашенинникова в Госдуму был внесен правительственный законопроект, предлагающий продлить дачную амнистию лишь до 1 марта 2020 года.
Обновлено вчера в 17:06