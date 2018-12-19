Политика

В МИД РФ объяснили, зачем США выдвинули России ультиматум по ракетам
Коммерсантъ
14:06

Если Москва не уничтожит крылатую ракету наземного базирования 9М729, которая, по мнению Вашингтона, нарушает Договор, США выйдут из этого двустороннего соглашения, являющегося одним из столпов системы контроля над вооружениями.
Коммерсантъ14:06
с чего всё началось

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков об американском ультиматуме по ракетам средней и меньшей дальности

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков об американском ультиматуме по ракетам средней и меньшей дальности Прошло уже более двух недель с того момента, как госсекретарь США Майк Помпео выдвинул России 60-дневный ультиматум по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Договор о РСМД).
Коммерсантъ14:01

Подробнее о событии

США приняли окончательное решение по ракетному договору

Lenta.ru16:54

В МИД России объяснили, почему не показывают США «спорную» ракету 9М729

Газета.Ru16:50

МИД объяснил невозможность показа США вызвавшей претензии ракеты

РБК14:48

Рябков: Москва не делала Пекину предложений присоединиться к переговорам по ДРСМД

ТАСС14:41

Рябков: Вашингтон «по двусторонним каналам» подтвердил намерение выйти из Др

Эхо Москвы16:00

Россия не покажет США «ракету-нарушитель» 9М729

Коммерсантъ15:01

МИД России объяснил невозможность демонстрации США ракеты 9М729

RT на русском15:46
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 18:12, Ашберн
Политика

В Белом доме заявили об участии Трампа в экономическом форуме в Давосе

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп примет участие в экономическом форуме в Давосе.
Обновлено в 15:33
Политика

Король Бельгии отложил решение об отставке премьера

Король Бельгии Филипп отложил решение об отставке премьер-министра страны Шарля Мишеля.
Обновлено в 15:40
Политика

В ЛНР заявили о гибели российского добровольца во львовской тюрьме

Российский доброволец Валерий Иванов, принимавший участие в конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики, скончался во львовской тюрьме, заявила РИА Новости представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.
Обновлено в 15:07
Политика

Полянский удивлен реакцией Киева на принятие резолюции ООН по Крыму

Накануне Генассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о "милитаризации" Крыма и Севастополя, а также части Черного и Азовского морей, внесенную Украиной.
Обновлено в 17:41
Политика

США продлили санкции против сына Чайки и дочери Каримова

«США стремятся указать тем, кто совершает серьезные нарушения прав человека или вовлечен в коррупцию, на ощутимые последствия, а также защитить финансовую систему Соединенных Штатов от злоупотреблений со стороны этих лиц», — говорилось в тексте указа Дональда Трампа о введении санкций от 20 декабря 2017 года.
Обновлено в 13:54
Политика

Помпео поговорил с главой новой православной церкви на Украине

Государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с главой новой украинской православной автокефальной церкви митрополитом Епифанием.
Обновлено в 17:51
Армия и оружие

Путин назвал главные задачи ВС России на следующий год

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны назвал главные задачи вооружённых сил страны на следующий год.
Обновлено в 06:15
Политика

Место Маккейна в сенате США займет Марта Максалли

Губернатор Аризоны Даг Дьюси определился с тем, кто займет место Джона Маккейна в Сенате США.
Обновлено в 13:05
Политика

Тимошенко назвала Украину самой бедной страной европейского континента

Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что доходы ниже среднего уровня имеют 58,7% населения страны, а эмиграция граждан напоминает паническое бегство.
Обновлено в 14:06
Политика

Президент Латвии призвал Нила Ушакова уволиться с поста мэра Риги

Президент Латвии Раймондс Вейонис призвал мэра Риги Нила Ушакова оставить свой пост на фоне коррупционного скандала вокруг муниципального предприятия "Ригас сатиксме", обеспечивающего перевозки общественным транспортом в городе.
Обновлено в 16:35
Политика

Суд перенес дату вынесения приговора Майклу Флинну

Дата вынесения приговора бывшему советнику президента США Майклу Флинну, обвиняемому в даче ложных показаний Федеральному бюро расследований, перенесена на более поздний срок.
Обновлено в 17:20
Армия и оружие

Трамп подписал указ о создании космического командования США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космических сил Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие

Глава ДНР призвал ООН и ОБСЕ не допустить военных действий в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обратился к ООН и ОБСЕ с призывом не допустить широкомасштабных военных действий на территории Донбасса.
Обновлено в 12:56
Политика

В начале 2019 года начнет свою работу конституционный комитет Сирии

По итогам переговоров главы МИД трёх стран выступили с совместным заявлением, в котором, в частности, сказано, что первое заседание конституционного комитета Сирии пройдет в начале 2019 года.
Обновлено в 12:30
Политика

Госдума упростила получение российского гражданства

Закон наделяет российского главу государства правом определять категории иностранцев, которые имеют право на получение гражданства в упрощенном порядке.
Обновлено в 03:55
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