Политика
В МИД РФ объяснили, зачем США выдвинули России ультиматум по ракетам
В МИД РФ объяснили, зачем США выдвинули России ультиматум по ракетамКоммерсантъ14:06
Если Москва не уничтожит крылатую ракету наземного базирования 9М729, которая, по мнению Вашингтона, нарушает Договор, США выйдут из этого двустороннего соглашения, являющегося одним из столпов системы контроля над вооружениями.
Коммерсантъ14:06
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с чего всё началось
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков об американском ультиматуме по ракетам средней и меньшей дальности
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков об американском ультиматуме по ракетам средней и меньшей дальности Прошло уже более двух недель с того момента, как госсекретарь США Майк Помпео выдвинул России 60-дневный ультиматум по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Договор о РСМД).Коммерсантъ14:01
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Политика
В Белом доме заявили об участии Трампа в экономическом форуме в Давосе
В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп примет участие в экономическом форуме в Давосе.
Обновлено в 15:33
Политика
Король Бельгии отложил решение об отставке премьера
Король Бельгии Филипп отложил решение об отставке премьер-министра страны Шарля Мишеля.
Обновлено в 15:40
Политика
В ЛНР заявили о гибели российского добровольца во львовской тюрьме
Российский доброволец Валерий Иванов, принимавший участие в конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики, скончался во львовской тюрьме, заявила РИА Новости представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.
Обновлено в 15:07
Политика
Полянский удивлен реакцией Киева на принятие резолюции ООН по Крыму
Накануне Генассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о "милитаризации" Крыма и Севастополя, а также части Черного и Азовского морей, внесенную Украиной.
Обновлено в 17:41
Политика
США продлили санкции против сына Чайки и дочери Каримова
«США стремятся указать тем, кто совершает серьезные нарушения прав человека или вовлечен в коррупцию, на ощутимые последствия, а также защитить финансовую систему Соединенных Штатов от злоупотреблений со стороны этих лиц», — говорилось в тексте указа Дональда Трампа о введении санкций от 20 декабря 2017 года.
Обновлено в 13:54
Политика
Помпео поговорил с главой новой православной церкви на Украине
Государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с главой новой украинской православной автокефальной церкви митрополитом Епифанием.
Обновлено в 17:51
Армия и оружие
Путин назвал главные задачи ВС России на следующий год
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны назвал главные задачи вооружённых сил страны на следующий год.
Обновлено в 06:15
Политика
Место Маккейна в сенате США займет Марта Максалли
Губернатор Аризоны Даг Дьюси определился с тем, кто займет место Джона Маккейна в Сенате США.
Обновлено в 13:05
Политика
Тимошенко назвала Украину самой бедной страной европейского континента
Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что доходы ниже среднего уровня имеют 58,7% населения страны, а эмиграция граждан напоминает паническое бегство.
Обновлено в 14:06
Политика
Президент Латвии призвал Нила Ушакова уволиться с поста мэра Риги
Президент Латвии Раймондс Вейонис призвал мэра Риги Нила Ушакова оставить свой пост на фоне коррупционного скандала вокруг муниципального предприятия "Ригас сатиксме", обеспечивающего перевозки общественным транспортом в городе.
Обновлено в 16:35
Политика
Суд перенес дату вынесения приговора Майклу Флинну
Дата вынесения приговора бывшему советнику президента США Майклу Флинну, обвиняемому в даче ложных показаний Федеральному бюро расследований, перенесена на более поздний срок.
Обновлено в 17:20
Армия и оружие
Трамп подписал указ о создании космического командования США
Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космических сил Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
Глава ДНР призвал ООН и ОБСЕ не допустить военных действий в Донбассе
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обратился к ООН и ОБСЕ с призывом не допустить широкомасштабных военных действий на территории Донбасса.
Обновлено в 12:56
Политика
В начале 2019 года начнет свою работу конституционный комитет Сирии
По итогам переговоров главы МИД трёх стран выступили с совместным заявлением, в котором, в частности, сказано, что первое заседание конституционного комитета Сирии пройдет в начале 2019 года.
Обновлено в 12:30
Политика
Госдума упростила получение российского гражданства
Закон наделяет российского главу государства правом определять категории иностранцев, которые имеют право на получение гражданства в упрощенном порядке.
Обновлено в 03:55