Политика
В МИД РФ объяснили, зачем США выдвинули России ультиматум по ракетам
В МИД РФ объяснили, зачем США выдвинули России ультиматум по ракетамКоммерсантъ14:06
Если Москва не уничтожит крылатую ракету наземного базирования 9М729, которая, по мнению Вашингтона, нарушает Договор, США выйдут из этого двустороннего соглашения, являющегося одним из столпов системы контроля над вооружениями.
Коммерсантъ14:06
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с чего всё началось
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков об американском ультиматуме по ракетам средней и меньшей дальности
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков об американском ультиматуме по ракетам средней и меньшей дальности Прошло уже более двух недель с того момента, как госсекретарь США Майк Помпео выдвинул России 60-дневный ультиматум по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Договор о РСМД).Коммерсантъ14:01
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Политика
Премьер-министр Бельгии объявил об отставке
Глава бельгийского правительства Шарль Мишель объявил на заседании в парламенте о своей отставке, передает телеканал RTBF.
Обновлено в 14:21
Политика
Трамп посетит экономический форум в Давосе
Американский лидер Дональд Трамп примет участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Обновлено в 14:42
Армия и оружие
Путин назвал главные задачи ВС России на следующий год
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны назвал главные задачи вооружённых сил страны на следующий год.
Обновлено в 06:15
Политика
В ЛНР заявили о гибели российского добровольца во львовской тюрьме
Российский доброволец Валерий Иванов, принимавший участие в конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики, скончался во львовской тюрьме, заявила РИА Новости представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.
Обновлено в 15:07
Политика
Трамп продлил на год санкции против сына генпрокурора России
На год продлен указ «13818» о введении санкций в отношении сына генерального прокурора РФ Юрия Чайки Артема Чайки и старшей дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары Каримовой, говорится в заявлении Белого дома.
Обновлено в 14:07
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма
Генассамблея ООН приняла простым большинством голосов резолюцию за авторством Украины о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря".
Обновлено вчера в 20:49
Политика
Место Маккейна в сенате США займет Марта Максалли
Губернатор Аризоны Даг Дьюси определился с тем, кто займет место Джона Маккейна в Сенате США.
Обновлено в 13:05
Политика
Тимошенко назвала Украину самой бедной страной в Европе
Украина является самой бедной страной региона и континенте. Об этом заявила лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Юлия Тимошенко.
Обновлено в 13:35
Армия и оружие
Трамп подписал указ о создании космического командования США
Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космических сил Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:35
Политика
Суд отложил вынесение приговора экс-советнику Трампа
Суд вновь отложил вынесение приговора бывшему советнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну за дачу ложных показаний ФБР.
Обновлено в 13:23
Политика
Правительство Украины намерено ввести новые санкции против России
Министерство по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины предложило совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввести санкции против ряда юридических и физических лиц России и стран ЕС, сообщает 18 декабря УНИАН.
Обновлено в 15:35
Политика
Депутат Рады призвала экс-президентов Украины помочь спасти нацию
Депутат Верховной рады Ольга Богомолец призвала бывших президентов Украины Виктора Ющенко и Леонида Кравчука помочь спасти украинскую нацию от вымирания.
Обновлено в 15:33
Политика
Порошенко призвал верующих сделать выбор между Россией и Украиной
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что для украинских верующих людей выбор стоит не между Украинской православной церковью (УПЦ) и «новой церковью», а между Россией и Украиной.
Обновлено в 14:32
Политика
Первый президент Украины предрек развал России в случае оккупации
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в случае оккупации территории Украины Россия прекратит свое существование в течение года.
Обновлено в 11:28
Политика
Госдума упростила получение гражданства РФ
Согласно документу, президент получит право самостоятельно определять категории иностранцев, которые имеют право на получение российского паспорта в упрощенном порядке.
Обновлено в 14:40