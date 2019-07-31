Политика

В МИД РФ допустили размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к СШАИнтерфакс 06:14

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным и Москва начнет подготовку к разработке новых видов ракет.
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с чего всё началось

В МИД РФ допустили размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил возможности размещения Россией запрещённых ДРСМД ракет в ответ на аналогичные действия Вашингтона ближе к США с аналогичным подлетным временем.
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В МИД РФ допустили размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США

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