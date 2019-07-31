Политика
В МИД РФ допустили размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к СШАИнтерфакс 06:14
2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным и Москва начнет подготовку к разработке новых видов ракет.
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с чего всё началось
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил возможности размещения Россией запрещённых ДРСМД ракет в ответ на аналогичные действия Вашингтона ближе к США с аналогичным подлетным временем.Интерфакс06:14
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Экономика
В России впервые за два года зафиксирована дефляция
Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:26
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Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой
Российский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства известным юмористом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.
Обновлено в 07:05
Экономика
Убыток «Энел Россия» в 1 полугодии составил 2,1 млрд рублей
Убыток "Энел Россия" по МСФО в 1 полугодии 2019 года составил 2,142 млрд рублей против прибыли в размере 3,391 млрд рублей годом ранее, сообщает компания.
Обновлено в 08:09
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Экономика
Банк «Санкт-Петербург» объявил buyback 12 млн акций
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Экономика
Сбербанк продал турецкую «дочку» Denizbank
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Обновлено в 07:59
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Рядом с островом Крит произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло около греческого острова Крит, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Обновлено в 03:29
Космос
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем стартовала с Байконура
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим грузовым кораблем «Прогресс МС-12», сообщает 31 июля пресс-служба Роскосмоса.
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В Тюмени эвакуировали пассажиров аэропорта
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Обновлено в 05:48
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено вчера в 13:17
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 07:59
Футбол
Суд определил порядок встреч Глушакова с детьми
Алиса Образцова, адвокат Дарьи Глушаковой, рассказала, когда бывший муж Дарьи, полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков, имеет право общаться со своими детьми.
Обновлено в 07:18
Космос
Следующая миссия на Марс объединит сразу трех роботов
Концепция проекта заключается в отправке к Марсу сразу двух автоматических станций.
Обновлено вчера в 02:17
Политика
Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст
Украинский президент Владимир Зеленский отказался от подарка в виде его бюста и назвал "ужасным". Об этом сообщают украинские СМИ.
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