Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил возможности размещения Россией запрещённых ДРСМД ракет в ответ на аналогичные действия Вашингтона ближе к США с аналогичным подлетным временем.

с чего всё началось

Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет в непосредственной близости от США. По его словам, Россия может разместить ракеты неподалеку от США только в ответ на аналогичные действия Вашингтона и с таким же подлетным временем.

В МИД РФ допускают размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США

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