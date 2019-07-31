Политика

В МИД РФ допускают размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с СШАРЕН ТВ вчера в 10:22

Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет в непосредственной близости от США. По его словам, Россия может разместить ракеты неподалеку от США только в ответ на аналогичные действия Вашингтона и с таким же подлетным временем.
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с чего всё началось

В МИД РФ допустили размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил возможности размещения Россией запрещённых ДРСМД ракет в ответ на аналогичные действия Вашингтона ближе к США с аналогичным подлетным временем.
Интерфаксвчера в 06:14

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Замглавы МИД РФ Рябков допустил размещение Россией запрещенных ДРСМД ракет ближе к США

Эхо Москвывчера в 10:42

МИД допустил ответное размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США

РБКвчера в 10:02

В МИД РФ допустили размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США

Интерфаксвчера в 06:14

«Россия разместит ракеты ближе к США»: МИД последний раз предупредил Вашингтон по поводу ДРСМД

Царьградвчера в 07:29

Рябков рассказал, как Москва ответит на размещение Вашингтоном ракет, запрещенных ДРСМД

Комсомольская правдавчера в 07:14

В МИД России пообещали перенести баллистические ракеты ближе к США

Московский Комсомолецвчера в 06:46

Москва не исключила размещение запрещенных ДРСМД ракет ближе к США

Взгляд.рувчера в 06:36
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 19:14, Ашберн
Политика

Порошенко: Медведчук при мне голову не мог поднять

Экс-президент Украины Петр Порошенко признался журналистам, что очень удивлен внезапному продвижению и влиянию председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
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Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августа

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Трамп прокомментировал новые ракетные пуски КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 1 августа, что не считает проблемой запуски в КНДР ракет малой дальности.
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Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
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Россиян предупредили о мошенниках на YouTube

Сетевые мошенники начали использовать таргетированную рекламу на видеохостинге YouTube, чтобы обманывать российских пользователей.
Обновлено в 15:22
Происшествия

В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских

В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре.
Обновлено в 15:42
Происшествия

СК возбудил первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири

СК по Красноярскому краю открыл уголовное дело о халатности в отношении чиновников Министерства лесного хозяйства региона, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 12:13
Общество

Россия приостанавливает ввоз фруктов из Китая

Россия приостанавливает с 10 августа ввоз фруктов из Китая.
Обновлено вчера в 16:40
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Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»

Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес

Дочь Толкалиной и Кончаловского переезжает жить в Санкт-Петербург

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского Мария переедет жить в Санкт-Петербург со своим возлюбленным.
Обновлено в 01:09
Общество

2 августа православные Твери отмечают Ильин день

Обновлено в 16:26
Общество

Пожары в Сибири: местные власти вызывают дожди

Обновлено в 07:11
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Какой чай поможет волгоградцам улучшить свое самочувствие

Зеленый чай помогает нормализовать вес.
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Полицейские остались без премий за разгон митинга в Москве

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Экономика

Какие изменения придут в жизнь россиян с августа 2019 года

Сегодня, 1 августа, начнут перерасчитывать пенсию для работающих пенсионеров.
Обновлено вчера в 23:04
Культура

Первое издание «Гарри Поттера» продали за 35 тысяч долларов

Обновлено в 11:25
Политика

ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет

Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Авто

Представлены изображения обновленного УАЗ 469

УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.
Обновлено в 02:20
Происшествия

Пропавшие в Белом море туристы найдены живыми

Обновлено в 12:39
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в четверг снизилась на 6,24%, до $60,60 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:00 мск.
Обновлено в 14:33
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Общество

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири

Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми

Обновлено в 07:27
Политика

Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Единоборства

Тело боксера Дадашева доставили в Россию

Обновлено в 13:08
Кино

В Сети опубликовали сценарий финала «Игры престолов»

На сайте премии "Эмми", на которую сериал претендует сразу в нескольких номинациях, выложили текст сценария финальной серии.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес

Яна Рудковская показала тренирующего сына на отдыхе Евгения Плющенко

Фанаты заметили, что Евгений Плющенко проводит много времени с сыном, а также содействует ему в спорте.
Обновлено в 07:44
Политика

Роскомнадзор пригрозил «миллионными штрафами» иностранным СМИ

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что поправки в российское законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, в частности, на решение Ofcom по RT, будут предусматривать миллионные штрафы для иностранных СМИ.
Обновлено в 10:16
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидает россиян в августе.
Обновлено в 01:45
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