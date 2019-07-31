Политика
В МИД РФ допускают размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с СШАРЕН ТВ вчера в 10:22
Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет в непосредственной близости от США. По его словам, Россия может разместить ракеты неподалеку от США только в ответ на аналогичные действия Вашингтона и с таким же подлетным временем.
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с чего всё началось
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил возможности размещения Россией запрещённых ДРСМД ракет в ответ на аналогичные действия Вашингтона ближе к США с аналогичным подлетным временем.Интерфаксвчера в 06:14
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Замглавы МИД РФ Рябков допустил размещение Россией запрещенных ДРСМД ракет ближе к США
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