Политика
РИА НовостиВ МИД Польши заявили о несоответствии России «исторической правде»
Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью Radio Maryja рассказал, почему Россия не приглашена на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.
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с чего всё началось
Дипломат в интервью польской радиостанции Radio Maryja объяснил, почему Россия не была приглашена на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны 1 сентября в Польше.RT на русском21:16
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