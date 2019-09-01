с чего всё началось

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью Radio Maryja рассказал, почему Россия не приглашена на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.

В МИД Польши заявили о несоответствии России «исторической правде»

Общество Финляндия ужесточила требования к документам на визу для россиян "С 1 сентября 2019 года посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы", - говорится в сообщении.

Гаджеты В сеть утекли цены на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max Все смартфона оснастят чипсетом Apple A13 и модулем Wi-Fi 6. Старшие модели получат тройную камеру, младшая – двойную. iPhone 11 получит 4 ГБ оперативной памяти, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max – 6 ГБ ОЗУ. iPhone 11 будет стоить от 750 долларов, iPhone 11 Pro – от 1000 долларов, а iPhone 11 Pro Max – от 1100 долларов.

Теннис Теннисиста Медведева оштрафовали за поведение на матче US Open Российского теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на $9 тыс. за поведение в матче третьего круга Открытого чемпионата Соединенных Штатов (US Open).

Игры Магазин Epic Games прекращает публиковать информацию о сроках появления новых возможностей До изменения информация не отображала реального положения дел и зачастую у создателей не получалось укладываться в срок.

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Авто Pontiac Fiero превратили во внедорожник Первоначально, Pontiac Fiero 1984 года приобрел внешность Ferrari 348, но владельцу показалось этого недостаточно и дорожная подвеска уступила место раме от Chevy Blazer.

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