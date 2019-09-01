Политика
Lenta.ruПольша обвинила Россию в несоответствии «исторической правде»
Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью изданию Radio Maryja рассказал о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
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с чего всё началось
Дипломат в интервью польской радиостанции Radio Maryja объяснил, почему Россия не была приглашена на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны 1 сентября в Польше.RT на русскомвчера в 21:16
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Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами
Регионом с самыми низкими окладами оказалась Чечня, где в июне среднемесячная номинальная зарплата составила 27,4 тыс. рублей.
Известия 30 августа в 11:05
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Зеленский анонсировал «громкую историю» про партию Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» предсказал «очень громкую историю» по поводу финансирования партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», руководителем которой является бизнесмен Виктор Медведчук.
РБК 00:09
Экономика
Владелец компании из дела о грязной нефти продал ее в СИЗО
Компания «Нефтеперевалка», владеющая узлом учета нефти в Самарской области, через который предположительно была вброшена загрязненная хлорорганикой нефть в систему «Транснефти» в апреле 2019 года, сменила собственника.
РБК 30 августа в 08:59
Происшествия
Тело скончавшейся в Турции девочки отправили в Россию
Тело скончавшейся после инцидента в бассейне турецкого отеля российской девочки отправили регулярным рейсом из Антальи в Санкт-Петербург.
RT на русском вчера в 23:41
Космос
На МКС из-за роста уровня кислорода сработала сирена
На МКС сработала аварийная сирена. Причина кроется в росте уровня кислорода.
Актуальные Новости 29 августа в 09:42
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 06:14
Происшествия
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости вчера в 19:42
Футбол
Фирмино стал первым бразильцем, забившим 50 голов в АПЛ
Автором одного из голов в матче стал нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино, для которого этот мяч стал 50-м в чемпионате Англии за карьеру.
Sport24.ru вчера в 20:49
Политика
Зеленский заявил о необходимости принять закон о правах нацменьшинств
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, заявил о необходимости принять закон о правах национальных меньшинств в стране.
Известия вчера в 14:45
Происшествия
Вертолет упал в реку в Подмосковье
Небольшой вертолет, который рухнул в реку Клязьма, затонул в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.
REGNUM вчера в 13:12
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости 30 августа в 10:54
Экономика
Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября
Россияне стали экономить на букетах для детей к первому сентября.
Газета.Ru вчера в 06:08
Кино
Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.
Газета.Ru вчера в 10:55
Армия и оружие
Коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по террористам в Идлибе
Атака была нанесена по штабу запрещенной в России экстремистской группировки «Хорас ад-Дин», расположенной к северу от Идлиба.
Известия вчера в 22:47
Общество
В России с 1 сентября изменятся некоторые законы
С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.
BFM.ru 00:40
Общество
Президентское кадетское училище открылось в Кемерово
Первая очередь президентского кадетского училища на 360 мест открылась в Кузбассе, в церемонии открытия приняли участие статс-секретарь Минобороны Николай Панков и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:05
Политика
Трамп отменил свой визит в Польшу
Южный Федеральный 29 августа в 19:31
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Армия и оружие
Вторая мировая война (1939-1945)
Вторая мировая война, продолжавшаяся с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года, была развязана фашистскими Германией, Италией и милитаристской Японией.
РИА Новости вчера в 20:01
Единоборства
Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.
Российская газета вчера в 17:46
Музыка
Умер гитарист Михаил Веников
Гитарист Михаил Веников скончался 31 августа 2019 года в возрасте 52 лет.
ИА InterMedia вчера в 18:22
Армия и оружие
25 лет назад пьяный президент Ельцин дирижировал оркестром в Берлине
Перебрав со спиртным, президент России дирижировал оркестром берлинской полиции, пытался петь "Калинку-малинку", потолкался с собственным охранником и едва не попал под автобус.
Газета.Ru вчера в 06:50
Наука
Выращенный в лаборатории мини-мозг стал проявлять нейронную активность
По прошествии 10 месяцев роста биологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что искусственный мозг проявляет нейронную активность: ткань начала производить мозговые волны.
RuNews24.ru вчера в 16:17
Театры
Студия театрального искусства Женовача отметит 15-летний юбилей
Культуромания вчера в 09:34
Футбол
Берише подарили машину за матч с «Тамбовом»
Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша после матча 8-го тура чемпионата России против «Тамбова» (1:1) получил в подарок автомобиль.
Спорт-Экспресс вчера в 17:51
Происшествия
Самолет разбился во время авиашоу в Канаде
Инцидент произошел во время авиашоу в рамках ярмарки, когда два легкомоторных самолета демонстрировали воздушные фигуры.
Lenta.ru вчера в 22:13
Театры
Поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» впервые перевели на иврит
Текст поэмы будет представлен артистами театра "Гоголь центр" в одноименной постановке на первых гастролях театра в Израиле.
Эхо Москвы вчера в 14:02
Общество
Американка взяла на борт самолета пони для моральной поддержки
Отмечается, что женщина взяла пони на борт самолета «ради моральной поддержки».
Известия вчера в 08:23
Театры
Анна Седокова сменила три цвета волос для новой роли
iReactor вчера в 23:57
Политика
Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России.
Lenta.ru вчера в 10:17