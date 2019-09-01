с чего всё началось

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью изданию Radio Maryja рассказал о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

Общество Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами Регионом с самыми низкими окладами оказалась Чечня, где в июне среднемесячная номинальная зарплата составила 27,4 тыс. рублей.

Политика Зеленский анонсировал «громкую историю» про партию Медведчука Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» предсказал «очень громкую историю» по поводу финансирования партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», руководителем которой является бизнесмен Виктор Медведчук.

Экономика Владелец компании из дела о грязной нефти продал ее в СИЗО Компания «Нефтеперевалка», владеющая узлом учета нефти в Самарской области, через который предположительно была вброшена загрязненная хлорорганикой нефть в систему «Транснефти» в апреле 2019 года, сменила собственника.

Происшествия Тело скончавшейся в Турции девочки отправили в Россию Тело скончавшейся после инцидента в бассейне турецкого отеля российской девочки отправили регулярным рейсом из Антальи в Санкт-Петербург.

Космос На МКС из-за роста уровня кислорода сработала сирена На МКС сработала аварийная сирена. Причина кроется в росте уровня кислорода.

Происшествия В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.

Происшествия Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.

Футбол Фирмино стал первым бразильцем, забившим 50 голов в АПЛ Автором одного из голов в матче стал нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино, для которого этот мяч стал 50-м в чемпионате Англии за карьеру.

Политика Зеленский заявил о необходимости принять закон о правах нацменьшинств Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, заявил о необходимости принять закон о правах национальных меньшинств в стране.

Происшествия Вертолет упал в реку в Подмосковье Небольшой вертолет, который рухнул в реку Клязьма, затонул в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

Политика Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Экономика Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября Россияне стали экономить на букетах для детей к первому сентября.

Кино Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.

Армия и оружие Коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по террористам в Идлибе Атака была нанесена по штабу запрещенной в России экстремистской группировки «Хорас ад-Дин», расположенной к северу от Идлиба.

Общество В России с 1 сентября изменятся некоторые законы С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.

Общество Президентское кадетское училище открылось в Кемерово Первая очередь президентского кадетского училища на 360 мест открылась в Кузбассе, в церемонии открытия приняли участие статс-секретарь Минобороны Николай Панков и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, передает корреспондент РИА Новости.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Армия и оружие Вторая мировая война (1939-1945) Вторая мировая война, продолжавшаяся с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года, была развязана фашистскими Германией, Италией и милитаристской Японией.

Единоборства Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.

Музыка Умер гитарист Михаил Веников Гитарист Михаил Веников скончался 31 августа 2019 года в возрасте 52 лет.

Армия и оружие 25 лет назад пьяный президент Ельцин дирижировал оркестром в Берлине Перебрав со спиртным, президент России дирижировал оркестром берлинской полиции, пытался петь "Калинку-малинку", потолкался с собственным охранником и едва не попал под автобус.

Наука Выращенный в лаборатории мини-мозг стал проявлять нейронную активность По прошествии 10 месяцев роста биологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что искусственный мозг проявляет нейронную активность: ткань начала производить мозговые волны.

Футбол Берише подарили машину за матч с «Тамбовом» Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша после матча 8-го тура чемпионата России против «Тамбова» (1:1) получил в подарок автомобиль.

Происшествия Самолет разбился во время авиашоу в Канаде Инцидент произошел во время авиашоу в рамках ярмарки, когда два легкомоторных самолета демонстрировали воздушные фигуры.

Театры Поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» впервые перевели на иврит Текст поэмы будет представлен артистами театра "Гоголь центр" в одноименной постановке на первых гастролях театра в Израиле.