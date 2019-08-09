В Польше опасаются сближения стран Европейского союза с Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на замминистра иностранных дел республики Марчина Пшидача.

В МИД Польши опасаются сближения Евросоюза с Россией

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