Политика
В МИД Польши опасаются сближения Евросоюза с РоссиейГазета.Ru 01:30
В Польше опасаются сближения стран Европейского союза с Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на замминистра иностранных дел республики Марчина Пшидача.
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Польша обеспокоена сближением Евросоюза с Россией: «Попытка разморозить отношения»
Московский Комсомолецвчера в 22:59
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:49, Вашингтон
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Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.
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Происшествия
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Обновлено в 02:07
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Правительство утвердило план перехода к эталонным тарифам ЖКХ
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Скончался французский режиссер Жан-Пьер Моки
В своем парижском доме в возрасте 90 лет скончался известный французский кинорежиссер Жан-Пьер Моки.
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Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA
Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
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Космос
В «Роскосмосе» назвали дату коммерческого пуска ракеты «Протон-М»
Обновлено вчера в 19:43
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
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Лука Джорджевич сменит «Зенит» на «Локомотив»
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В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
ДТП с комплексом С-300 произошло в Белоруссии
С участием зенитно-ракетного комплекса С-300 "Фаворит" в белорусском Полоцке произошло ДТП.
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Ксении Собчак приписали беременность
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Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено вчера в 14:42
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Медведев прибыл в Киргизию на встречу с главами кабминов ЕАЭС
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Киргизию, где примет в пятницу участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в киргизском городе Чолпон-Ата.
Обновлено вчера в 12:55
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Пожилая женщина сутки стояла в тайге, отпугивая медведя рычанием
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При крушении лунного зонда «Берешит» могли остаться выжившие
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Один за другим в России произошли ЧП, связанные с военными. На днях прогремели взрывы на военных складах в Ачинске.
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Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
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Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге Европы
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2.
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