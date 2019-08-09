Политика
В МИД Польши опасаются сближения Евросоюза с РоссиейГазета.Ru 01:30
В Польше опасаются сближения стран Европейского союза с Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на замминистра иностранных дел республики Марчина Пшидача.
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с чего всё началось
Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в интервью агентству Reuters рассказал о беспокойстве Варшавы относительно складывающейся ситуации.Телеканал 360°00:37
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:21, Вашингтон
Космос
Дмитрий Рогозин прикрылся роботом Федором
С робота Федора, которого планируется отправить на МКС 22 августа.
Обновлено в 03:08
Политика
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады-2020
Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.
Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие
Американский беспилотник разбился под Багдадом
Утром в пятницу, 9 августа, стало известно, что к северу от Багдада разбился американский беспилотник.
Обновлено в 04:12
Футбол
«Спартак» переиграл в Швейцарии местный «Тун» со счетом 3:2
Еще и Кононов: главный тренер россиян накануне потешил публику странным заявлением, что на самом деле «Тун» и «Спартак» — равные команды.
Обновлено вчера в 18:25
Общество
Названа зарплата российских космонавтов
Стало известно, что оклад кандидата в космонавты составляет 60,9 тысяч рублей, у самого космонавта он чуть выше 0 63,8 тысячи рублей, а больше всех получает инструктор-космонавт – его оклад равняется 88,45 тысячам рублей.
Обновлено вчера в 16:55
Футбол
Заболотный перешёл из «Зенита» в «Сочи»
Обновлено вчера в 08:59
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено вчера в 10:50
Общество
Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца
Большинство россиянок в 2018 году рожали первого ребенка в 26 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Росстата.
Обновлено в 01:17
Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено вчера в 14:42
Политика
«Борис Николаевич, я не готов». Почему Ельцин назвал преемником Путина
Двадцать лет назад первый президент России Борис Ельцин в телеобращении к нации назвал имя человека, который "способен консолидировать общество и, опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ".
Обновлено в 01:00
Политика
В Совфеде предложили уточнить в законе места для проведения митингов
Сенатор и зампредседателя комиссии по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Людмила Бокова предложила подумать над разработкой закона, четко определяющего места для проведения мирных митингов.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 21:23
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49
Общество
Синоптик назвал время окончания шторма в Москве
Непогода в Москве сохранится до вечера пятницы, 9 августа, сообщил РБК ведущий специалист цента погоды «Фобос» Александр Синенков.
Обновлено в 01:45
Экономика
В Перми станки из Китая «русифицировали» для импортозамещения
Расследование поставок на оборонный завод китайских станков под видом отечественных начало Управление ФСБ по Пермскому краю, 9 августа сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:47
Происшествия
ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю
Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
Наука
В Китае нашли окаменелости древнейшего леса
На востоке Китая, недалеко от города Синьхан, археологи обнаружили древнейший ископаемый лес Девонского периода, сообщает The Independent.
Обновлено вчера в 13:18
Армия и оружие
Американский журнал назвал лучший советский военный самолет
Эксперты американского издания Popular Mechanics считают, что советский истребитель перехватчик третьего поколения МиГ-25 является одним из лучших в мире.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Опубликовано видео момента ДТП с автобусом под Новороссийском
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента аварии пассажирского автобуса, который слетел в обрыв под Новороссийском 7 августа.
Обновлено вчера в 17:13
Наука
Четверть населения Земли страдает от нехватки чистой питьевой воды
Из-за серьезной нехватки пресной воды страдает четверть населения нашей Земли, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.
Обновлено вчера в 15:06
Кино
Тарантино признался в любви к фильмам Бекмамбетова
Обновлено вчера в 14:35
Армия и оружие
Пентагон: США будут соблюдать санкции ООН по КНДР до начала денуклеаризации
«США продолжат строго соблюдать санкции Совбеза ООН до тех пор, пока КНДР не начнет процесс полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации», — цитирует Эспера телеканал KBS.
Обновлено в 03:56
Политика
Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины
Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.
Обновлено вчера в 16:54
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Экономика
ФАС оштрафовала «Ростелеком» за повышение цен на домашний интернет
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России привлекла к административной ответственности "Ростелеком", оштрафовав оператора на 250 тыс. рублей за повышение цен на домашний интернет.
Обновлено в 03:59
Авто
BMW отзывает в России более 22 тысяч автомобилей
Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявляет об отзыве 22286 автомобилей BMW 5 серии и 6 серии, реализованных с июня 2003-го по август 2010 года.
Обновлено в 01:39