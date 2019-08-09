с чего всё началось

В Польше опасаются сближения стран Европейского союза с Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на замминистра иностранных дел республики Марчина Пшидача.

В МИД Польши опасаются сближения Евросоюза с Россией

Космос Дмитрий Рогозин прикрылся роботом Федором С робота Федора, которого планируется отправить на МКС 22 августа.

Политика Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады-2020 Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.

Армия и оружие Американский беспилотник разбился под Багдадом Утром в пятницу, 9 августа, стало известно, что к северу от Багдада разбился американский беспилотник.

Футбол «Спартак» переиграл в Швейцарии местный «Тун» со счетом 3:2 Еще и Кононов: главный тренер россиян накануне потешил публику странным заявлением, что на самом деле «Тун» и «Спартак» — равные команды.

Общество Названа зарплата российских космонавтов Стало известно, что оклад кандидата в космонавты составляет 60,9 тысяч рублей, у самого космонавта он чуть выше 0 63,8 тысячи рублей, а больше всех получает инструктор-космонавт – его оклад равняется 88,45 тысячам рублей.

Энергетика Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.

Общество Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца Большинство россиянок в 2018 году рожали первого ребенка в 26 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Росстата.

Политика Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.

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Политика В Совфеде предложили уточнить в законе места для проведения митингов Сенатор и зампредседателя комиссии по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Людмила Бокова предложила подумать над разработкой закона, четко определяющего места для проведения мирных митингов.

Политика Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.

Политика В России оценили слова Эрдогана о Крыме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.

Общество Синоптик назвал время окончания шторма в Москве Непогода в Москве сохранится до вечера пятницы, 9 августа, сообщил РБК ведущий специалист цента погоды «Фобос» Александр Синенков.

Экономика В Перми станки из Китая «русифицировали» для импортозамещения Расследование поставок на оборонный завод китайских станков под видом отечественных начало Управление ФСБ по Пермскому краю, 9 августа сообщает газета «Коммерсантъ».

Происшествия ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.

Наука В Китае нашли окаменелости древнейшего леса На востоке Китая, недалеко от города Синьхан, археологи обнаружили древнейший ископаемый лес Девонского периода, сообщает The Independent.

Армия и оружие Американский журнал назвал лучший советский военный самолет Эксперты американского издания Popular Mechanics считают, что советский истребитель перехватчик третьего поколения МиГ-25 является одним из лучших в мире.

Происшествия Опубликовано видео момента ДТП с автобусом под Новороссийском Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента аварии пассажирского автобуса, который слетел в обрыв под Новороссийском 7 августа.

Наука Четверть населения Земли страдает от нехватки чистой питьевой воды Из-за серьезной нехватки пресной воды страдает четверть населения нашей Земли, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.

Армия и оружие Пентагон: США будут соблюдать санкции ООН по КНДР до начала денуклеаризации «США продолжат строго соблюдать санкции Совбеза ООН до тех пор, пока КНДР не начнет процесс полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации», — цитирует Эспера телеканал KBS.

Политика Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.

Экономика ФАС оштрафовала «Ростелеком» за повышение цен на домашний интернет Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России привлекла к административной ответственности "Ростелеком", оштрафовав оператора на 250 тыс. рублей за повышение цен на домашний интернет.