Политика

В МИД КНР призвали США прекратить вмешиваться в дела ГонконгаRT на русском вчера в 04:49

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что американские власти должны немедленно прекратить вмешиваться в происходящее в Гонконге и во внутренние дела КНР.
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