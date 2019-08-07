Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что американские власти должны немедленно прекратить вмешиваться в происходящее в Гонконге и во внутренние дела КНР.

В МИД КНР призвали США прекратить вмешиваться в дела Гонконга

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