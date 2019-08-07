Политика
В МИД КНР призвали США прекратить вмешиваться в дела ГонконгаRT на русском вчера в 04:49
Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что американские власти должны немедленно прекратить вмешиваться в происходящее в Гонконге и во внутренние дела КНР.
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Пекин потребовал от Вашингтона прекратить вмешиваться в ситуацию в Гонконге
RT на русскомвчера в 09:37
Уроки Москвы: как Китай мог бы повести себя с Гонконгом (The Atlantic, США) (The Atlantic)
ИноСМИ07 августа в 04:46
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 00:25, Вашингтон
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
Обновлено вчера в 12:45
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 08:32
Политика
Россия напомнила США о «геноциде» со стороны Грузии
Россия считает, что Государственный департамент США проявил кощунство к жертвам конфликта в Южной Осетии 2008 года.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
В Дагестане избили водителя скорой помощи
В Махачкале водитель "Газели" 9 августа напал на врачей скорой помощи, ехавших по вызову к ребенку, сообщила агентству "Интерфакс" представитель минздрава республики Залина Муртазалиева.
Обновлено вчера в 15:40
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
Обновлено вчера в 16:40
Финансы
Отток капитала из России в 2019 году вырос более чем в полтора раза
Чистый отток капитала из России в январе—июле 2019 года вырос более чем в 1,6 раза и составил $28 млрд, следует из материалов ЦБ.
Обновлено вчера в 09:46
Общество
ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве
В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
Обновлено вчера в 07:12
Общество
СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве
В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».
Обновлено вчера в 14:34
Футбол
Гол Месси признан лучшим по версии УЕФА
Гол нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в ворота "Ливерпуля" признан лучшим в сезоне 2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Обновлено вчера в 08:58
Экономика
Fitch повысило суверенный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
Обновлено вчера в 16:21
Политика
В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено 07 августа в 21:09
Армия и оружие
Женщины смогут стать пилотами боевых самолетов
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Франция исключила присоединение США к «нормандскому формату»
Официальный представитель МИД Франции прокомментировал предложение замглавы Госдепа США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента о необходимости расширения «нормандского формата», в котором обсуждается проблема Донбасса.
Обновлено вчера в 12:59
Гаджеты
Kingston запустила в продажу модули под AMD EPYC
Благодаря показателю 3200 МТ/с, частоте работы памяти нового поколения, поддерживаемой семейством процессоров AMD EPYC, каждый модуль DIMM обеспечивает пропускную способность 25,6 ГБ/с.
Обновлено вчера в 08:54
Гаджеты
Президент Xiaomi показал смартфон Redmi Note 8
По самой распространенной версии, на фотографии запечатлен смартфон Redmi Note 8, который будет оснащен 64-мегапиксельной камерой.
Обновлено вчера в 00:17
Футбол
Кагава перешёл в «Сарагосу», команда выступает в Сегунде
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
Молдавские полицейские сняли российские номера с автомобиля
Сотрудники полиции в Молдавии сняли российские регистрационные номера с автомобиля. Об этом сообщил в пятницу портал Stiri.
Обновлено вчера в 21:01
Транспорт
В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту
В Сети появилось видео с проездом по мосту рабочего состава, по предварительным данным, снятое жителем Керчи.
Обновлено вчера в 10:13
Политика
Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
На МКАД столкнулись пять автомобилей
Пять машин столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы, четыре человека пострадали, перекрыто движение на трёх полосах.
Обновлено в 00:03
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Общество
Взрыв башни немецкой АЭС попал на видео
Ранее в Сеть попало видео неудачного сноса силосной башни в Дании.
Обновлено вчера в 17:23
Наука
На Украине изготовили водку из чернобыльской пшеницы и воды
Британские и украинские ученые изготовили партию безопасной водки с использованием воды и пшеницы из Чернобыльской зоны отчуждения, сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.
Обновлено 08 августа в 06:37
Кино
Киновед рассказала, как правильно смотреть фильмы
Публикуем план того, на что нужно обратить внимание, чтобы обсуждение лент не сводилось к дискуссии о том, понравился фильм или нет.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Десять сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в Идлибе
Десять сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 20:45
Шоу-бизнес
Вилли Токарева похоронили в Москве
Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 07:33
Общество
Появились результаты экспертиз по делу судьи Елены Хахалевой
Обновлено вчера в 08:11
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено вчера в 13:11
Футбол
«Барселона В» разгромила «Зенит-2»
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента
Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 19:49