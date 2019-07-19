Мы не теряли никакого беспилотника ни в Ормузском проливе, ни где-то еще. Я беспокоюсь, как бы американский корабль Boxer не сбил по ошибке собственный беспилотник.

Аракчи отметил, что "беспокоится, как бы американский корабль Boxer не сбил по ошибке свой беспилотник", передает сегодня утром RT. Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки сообщил, что судно ВМС США сбило иранский дрон в районе Ормузского пролива.

В МИД Ирана не исключили, что США сбили собственный беспилотник

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