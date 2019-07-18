Армия и оружие

В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотникRT на русском 02:25

Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива. Позднее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал, что у Тегерана нет информации о якобы сбитом США иранском беспилотнике.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 03:11, Вашингтон
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