Армия и оружие
В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотникRT на русском 02:25
Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива. Позднее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал, что у Тегерана нет информации о якобы сбитом США иранском беспилотнике.
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