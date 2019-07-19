Армия и оружие
В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотникRT на русском 02:25
Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива. Позднее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал, что у Тегерана нет информации о якобы сбитом США иранском беспилотнике.
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Мы не теряли никакого беспилотника ни в Ормузском проливе, ни где-то еще. Я беспокоюсь, как бы американский корабль Boxer не сбил по ошибке собственный беспилотник.
— Аббас Аракчи, иранский дипломатRambler News Service 03:18
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Вашингтон заявил о наличии «явных доказательств» того, что США сбили иранский беспилотник
Комсомольская правда11:30
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:40, Вашингтон
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