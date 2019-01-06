Политика
Глава МИД Германии Хайко Маас выразил мнение, что сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) зависит от России. Об этом он заявил в ходе беседы с Welt am Sonntag. «Ключ к сохранению ДРСМД лежит в Москве», — сказал министр.
RT на русском08:14
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Ключ к сохранению Договора о РСМД находится у Москвы. Россия нарушила договор, разработав запрещенную крылатую ракету и взяв ее на вооружение. Если Россия хочет сохранить договор, она должна осуществить контролируемое разоружение.
— Хайко Маас, немецкий политикКоммерсантъ 09:01
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Политика
В РАН оценили сообщения об отмене визита Рогозина в США
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Армия и оружие
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Политика
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Политика
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Армия и оружие
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«В позиционных районах Крымского полуострова личный состав противокорабельного берегового ракетного комплекса «Бал» Черноморского флота провёл плановое учение с отработкой практических навыков по нанесению условных ракетных ударов при развёртывании с марша», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Черноморского флота.
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Политика
Глава аппарата Пентагона ушел в отставку
Глава аппарата министерства обороны США контр-адмирал Кевин Суини ушел в отставку.
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Суд отклонил иск на решение ЦИК Украины о закрытии участков в России
Депутат Рады от партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул заявил, что оппозиция обжаловала в суде решение ЦИК Украины о закрытии избирательных участков в РФ.
Обновлено в 04:01
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Парламент Венесуэлы обвинил Мадуро в узурпации власти
Новый глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что с 10 января, когда начнется новый президентский срок Николаса Мадуро, глава государства будет "узурпировать" власть, передает Reuters.
Обновлено в 00:17
Армия и оружие
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Политика
Абэ: Вопрос Курил должен решаться с учетом мнения местных жителей
Премьер Японии Синдзо Абэ считает, что проживающие на Курильских островах люди должны принять участие в обсуждении судьбы этих территорий.
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