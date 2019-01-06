с чего всё началось

Ключ к сохранению Договора о РСМД находится у Москвы. Россия нарушила договор, разработав запрещенную крылатую ракету и взяв ее на вооружение. Если Россия хочет сохранить договор, она должна осуществить контролируемое разоружение.

Глава МИД Германии Хайко Маас выразил мнение, что сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) зависит от России. Об этом он заявил в ходе беседы с Welt am Sonntag. «Ключ к сохранению ДРСМД лежит в Москве», — сказал министр.

В МИД Германии считают, что ключ к сохранению ДРСМД находится у Москвы

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Армия и оружие Армия и оружие США вызвались спасти сирийских курдов от Турции Президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в связи с окончательной победой над террористами «Исламского государства» 19 декабря.

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Армия и оружие Армия и оружие Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе Американские военнослужащие в Прибалтике сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Кануасе, причем совершен этот акт вандализма был еще несколько месяцев назад, но сотрудники правоохранительных органов решили скрыть этот факт от общественности.

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Армия и оружие Армия и оружие На побережье моря Лаптевых решили построить военный городок "В 2019 году в якутском поселке Тикси на побережье одноименной бухты моря Лаптевых будет образован военный городок Северного флота", - говорится в сообщении.