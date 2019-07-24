Происшествия
В МИД Белоруссии подтвердили ранение дипломата в АнкареRT на русском вчера в 15:19
«Дипломат находится в больнице с огнестрельным ранением, ему оказывается вся необходимая помощь», — заявил он. Ранее турецкая газета Hurriet сообщила, что советник-посланник посольства Белоруссии в Турции Александр Поганшев был госпитализирован в Анкаре в тяжёлом состоянии.
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Дипломата доставили в больницу, где ему успешно провели операцию. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии, но уже завтра его могут перевести в обычную палату. За развитием ситуации следит наш президент Тайип Эрдоган, представители МИД и МВД.
— Мевлют Чавушоглу, турецкий политикФАН вчера в 18:18
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 02:26, Вашингтон
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 02:26, Вашингтон
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