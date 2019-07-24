Дипломата доставили в больницу, где ему успешно провели операцию. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии, но уже завтра его могут перевести в обычную палату. За развитием ситуации следит наш президент Тайип Эрдоган, представители МИД и МВД.

«Дипломат находится в больнице с огнестрельным ранением, ему оказывается вся необходимая помощь», — заявил он. Ранее турецкая газета Hurriet сообщила, что советник-посланник посольства Белоруссии в Турции Александр Поганшев был госпитализирован в Анкаре в тяжёлом состоянии.

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