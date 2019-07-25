Происшествия
В МИД Белоруссии рассказали детали нападения на дипломата в АнкареRT на русском вчера в 15:31
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что белорусский дипломат был ранен в Анкаре психически неуравновешенным мужчиной, когда вместе с ребёнком возвращался домой. Об этом информирует РИА Новости.
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Дипломата доставили в больницу, где ему успешно провели операцию. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии, но уже завтра его могут перевести в обычную палату. За развитием ситуации следит наш президент Тайип Эрдоган, представители МИД и МВД.
— Мевлют Чавушоглу, турецкий политикФАН вчера в 18:18
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:05, Вашингтон
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:05, Вашингтон
Происшествия
В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
"По предварительной версии, самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", — добавили в военном ведомстве.
Обновлено в 02:25
Политика
Трамп выступил на фоне президентской печати с российским символом
Американский лидер появился перед своими сторонниками на мероприятии организации Turning Point на фоне измененной президентской печати, пишет The Washington Post.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Шереметьево трап врезался в самолет перед вылетом в Ереван
Самоходный трап столкнулся с самолетом и повредил его обшивку, сообщили РБК в авиакомпании Nordwind.
Обновлено в 04:00
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с их профессиональным праздником.
Обновлено в 02:32
Политика
Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина
Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
Обновлено вчера в 15:47
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие
Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
Обновлено в 03:45
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия
В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
Обновлено в 02:56
Происшествия
Спасавшего детей при пожаре в лагере мальчика посмертно наградят
Десятилетний мальчик, спасавший других детей при пожаре в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, будет представлен к госнаграде, сообщил губернатор Сергей Фургал, передает ТАСС.
Обновлено в 02:39
Наука
Ученые назвали смертельно опасной популярную пищевую добавку
Британские ученые из университета Сассекса выяснили, что популярный во всем мире искусственный подсластитель является опасным компонентом для здоровья человека.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Глава пермского УФССП задержан за взятки
Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Пермскому краю Игорь Кожевников задержан.
Обновлено в 02:51
Спорт
Туктамышева показала, как исполняла тройной аксель 10 лет назад
Обновлено вчера в 14:16
Энергетика
«Ъ» узнал, что «Роснефть» требует налоговых льгот из-за сделки ОПЕК+
"Роснефть" требует 460 млрд рублей налоговых льгот для Приобского месторождения из-за сокращения добычи в соответствии со сделкой ОПЕК+, сообщила в четверг газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 00:13
Единоборства
Нурмагомедов прокомментировал смерть боксера Дадашева
Обновлено вчера в 21:51
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Армия и оружие
В Индии американский F-21 сбил российский МиГ-35
Обновлено в 02:38
Общество
Би-би-си рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Обновлено вчера в 08:53
Общество
ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу
В сообщении ВЦИОМ говорится, что желание купить дачу, как правило, продиктовано стремлением выращивать на участке овощи и фрукты - об этом заявили 59% опрошенных.
Обновлено вчера в 20:17
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Гаджеты
Стал известен виновник неудачи смартфона RED Hydrogen One
Основатель RED Джим Дженнард рассказал, почему камера смартфона Hydrogen One не смогла произвести революцию.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия
На западе Москвы возник лесной пожар
Обновлено в 03:35
Экономика
Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей
Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено вчера в 21:08
Гаджеты
16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X в дефиците, стоимость растет
Ryzen 9 3900X — флагманский процессор AMD линейки Ryzen 3000, и он будет оставаться таковым до выпуска другой 16-ядерной модели, Ryzen 9 3950X, в сентябре.
Обновлено в 03:34
Политика
Новый раунд переговоров Китая и США состоится 30 июля
Во вторник, 30 июля, в Шанхае состоится новый раунд переговоров по торговле между Вашингтоном и Пекином.
Обновлено вчера в 12:23
Шоу-бизнес
Задело за живое: Собчак показала Шнурову ягодицы
Конфликт между музыкантом и телеведущей начался в декабре прошлого года после того, как Шнуров опубликовал в социальных сетях стихотворение, посвященное слухам о возможном разводе Собчак и актера Максима Виторгана.
Обновлено в 03:55
Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Обновлено вчера в 17:56
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в Сети
Обновлено в 01:42
Политика
Путин встретился с экс-президентом Киргизии
Обновлено вчера в 12:24