В МИД Австрии заявили о принятом ЕС решении по санкциям против РоссииRT на русском 07:45

Евросоюз принял решение о новых санкциях против РФ в связи с ситуацией в Керченском проливе, сообщила РИА Новости глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

с чего всё началось

Решение уже принято на соответствующем уровне.

ЕС принял решение о новых санкциях в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на слова министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. «Решение уже принято на соответствующем уровне», — сказала она.

В МИД Австрии заявили о принятом ЕС решении по санкциям против России

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