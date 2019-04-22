Экономика
В МЭР спрогнозировали рост реальных доходов россиянГазета.Ru вчера в 16:08
Минэкономразвития (МЭР) проинформировало о том, что в этом году реальные доходы россиян должны вырасти на 1%, передает ТАСС. По данным ведомства, в дальнейшем рост реальных доходов продолжится.
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В Минэкономразвитии рассказали о росте зарплат жителей России в текущем году
Комсомольская правдавчера в 10:25
К 2024 году заживем. Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов россиян
Фонтанка.Рувчера в 10:25
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Хоккей
Овечкин прокомментировал спорный момент с незасчитанной шайбой
В шестом поединке серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" в родных стенах взяла верх над "Вашингтоном Кэпиталз" (5:2), передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:47
Экономика
В мае пенсионерам пересчитают социальную доплату к пенсии
В Пенсионном фонде России пояснили, что ранее размер социальной доплаты к пенсии определялся с учетом проводимых индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты.
Обновлено вчера в 01:11
Экономика
Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу
Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Хоккей
«Даллас» вышел в полуфинал плей-офф Западной конференции НХЛ
"Даллас" дома одержал победу над "Нэшвиллом" со счетом 2:1 в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 00:26
Экономика
Счётная палата выявила в 2018 году нарушения почти на 773 млрд рублей
Счётная палата России опубликовала отчёт, в котором говорится, что ведомство выявило в прошлом году нарушения почти на 773 млрд рублей.
Обновлено в 01:30
Общество
ФНС разъяснила правила налогообложения теплиц
Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Два самолета прибыли во Владивосток из КНДР перед визитом Ким Чен Ына
По данным телеканала KBS, на рейсе Air Koryo, вероятно, прибывает служба безопасности Ким Чен Ына для подготовки встречи лидеров двух стран.
Обновлено вчера в 22:26
Экономика
«Долг прирастает»: жители Хакасии вновь могут остаться без тепла
По словам Акилина, после встречи энергетиков с правительством Хакасии прошла почти неделя, но долг лишь прирастает.
Обновлено в 00:14
Политика
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес
Фанаты не узнали радикально изменившуюся Машу Малиновскую
Экс-телеведущая и депутат областной думы Маша Малиновская изменилась до неузнаваемости.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн
В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено вчера в 15:46
Общество
РЖД оборудует вагоны душевыми кабинами, сейфами и холодильниками
Впервые вагоны массовой серии будут оборудованы душевыми кабинами.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии
Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено вчера в 13:27
Политика
Вассерман: срок Зеленского закончится негодованием украинцев
Говоря о перспективах свежеиспеченного политика, Вассерман сказал, что Зеленский не случайно говорит о том, что идет на один президентский срок.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
Мотогонщик выжил после падения с 15-метровой скалы
Мотоциклист из Великобритании Эдриан Оуэн упал с 15-метровой скалы и выжил, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:19
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента, в котором приняли участие Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия
В центре Красноярска грузовик с мороженым врезался в автобус
Грузовик с мороженым столкнулся с маршрутным автобусом с пассажирами в центре Красноярска, сообщили РИА Новости в городском управлении ГИБДД.
Обновлено в 01:21
Транспорт
Парковка в Москве станет бесплатной на майские праздники
«С 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая водители смогут оставлять свои автомобили на всех улицах, включённых в зону городского парковочного пространства», — приводит его слова пресс-служба мэрии.
Обновлено вчера в 11:52
Экономика
Вступили в силу новые правила для транспортного налога
С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия
Пожар произошел в доме в центре Москвы
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Определен самый дорогой авиаперелет из России на майские праздники
Онлайн-сервис бронирования билетов Biletix определил самый дорогой авиаперелет из России на майские праздники.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Роспотребнадзор проверил три наиболее популярные марки творога
В апреле читатели сайта Ria.ru приняли участие в интерактивном опросе, в результате которого эксперты Роспотребнадзора к празднику Пасхи проверили три самых популярных марки куриных яиц, творога и муки.
Обновлено в 00:51
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Армия и оружие
Военный самолет США заметили у Крыма
Обновлено вчера в 13:13
Политика
Гройсман собирается идти на выборы в парламент Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман планирует принять участие в парламентских выборах, которые должны будут пройти в стране осенью.
Обновлено вчера в 17:28
Энергетика
Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррель
Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке выросло до 310 человек
В результате терактов на Шри-Ланке в воскресенье погибли, по последним данным, 310 человек.
Обновлено в 00:17