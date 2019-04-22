Экономика

В МЭР спрогнозировали рост реальных доходов россиянГазета.Ru 16:08

Минэкономразвития (МЭР) проинформировало о том, что в этом году реальные доходы россиян должны вырасти на 1%, передает ТАСС. По данным ведомства, в дальнейшем рост реальных доходов продолжится.
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