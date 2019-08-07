Финансы

В МЭР прокомментировали ослабление рубляRT на русском 09:14

Министр экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал текущее ослабление рубля. Как сообщает ТАСС, министр заявил, что всё происходит согласно прогнозу ведомства.
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Орешкин назвал текущий курс рубля близким к фундаментальным значениям

РИА Новости09:04

Орешкин прокомментировал ослабление рубля

Московский Комсомолец09:20

В МЭР прокомментировали ослабление рубля

RT на русском09:14

Орешкин назвал курс рубля близким к фундаментальным значениям

Газета.Ru09:14

Орешкин назвал курс рубля в начале лета, снизившийся в августе, «излишне крепким»

Интерфакс09:06

Обвал рубля стал ожидаемым для властей

Lenta.ru11:00

Орешкин: текущее ослабление рубля соответствует ожиданиям Минэкономразвития

ТАСС09:03
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:42, Вашингтон
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Death Stranding пропала из списка эксклюзивов для PlayStation 4

Death Stranding убрали из списка эксклюзивов для PlayStation 4. Sony и Kojima Productions не анонсировали игру на других платформах.
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Политика

В Киргизии задержали экс-президента Атамбаева

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали в его резиденции в Кой-Таше.
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Москвичей предупредили о погодном коллапсе

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Кокорин и Мамаев сыграют против профессионалов

Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Салют Белгород» проведет матч в исправительной колонии №4 в Белгородской области против команды Александра Кокорина и Павла Мамаева.
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Кино

Квентин Тарантино раскрыл концепцию своего самого последнего фильма

Как известно, Тарантино намеревается снять еще одну картину, десятую по счету, и на том закончить.
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Политика

Зеленский обсудил с Путиным ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на брифинге в Киеве, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

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Зеленский заявил, что Крым «вернется» в состав Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в "возвращении" Крыма.
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Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Политика

Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей

Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.
Обновлено в 10:00
Общество

Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:03
Экономика

Минздрав заверил, что решит проблему закупок жизненно важных лекарств

В Минздраве РФ заверили, что принимают меры, чтобы обеспечить россиян жизненно важными лекарствами, несмотря на срыв четверти закупок в этом году.
Обновлено в 10:35
Политика

WSJ узнала о кандидатурах на пост посла США в России

По данным издания, в число возможных кандидатов входят спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл.
Обновлено в 11:07
Общество

В Крыму за 1,2 млрд рублей продали бывшую госдачу Брежнева

Обновлено в 07:12
Политика

Госдума расследует вмешательство Запада в российские выборы

Фракция «Единая Россия» поддержит предложение оппозиции о создании комиссии по расследованию случаев влияния ряда западных стран на российские выборы.
Обновлено в 09:36
Футбол

«Зенит» убеждает Заболотного перейти в «Сочи»

Петербургский «Зенит» хочет, чтобы Антон Заболотный стал игроком ФК «Сочи». Об этом сообщает портал Чемпионат.com.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко показала подросшего сына в рекламе

Наследник Регины Тодоренко и Влада Топалова стал звездой с самого рождения. В первые месяцы жизни Михаил уже снялся в клипе папы.
Обновлено в 09:00
Здоровье

Телеведущий посоветовал умирать толстым людям для сохранения бюджета

Британский телеведущей Майкл Бюерк заявил, что людям с лишним весом не обязательно жить долго, а лучше умереть, так как так это сохранит бюджет Национальной службы здравоохранения.
Обновлено в 08:40
Экономика

Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей

В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.
Обновлено вчера в 19:33
Общество

На Киркорова подал в суд Кремлевский комбинат питания

Обновлено в 11:05
Политика

Объявлены официальные итоги выборов в Верховную Раду

Список нардепов, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019, печатается на основании договора с ЦИК.
Обновлено в 06:49
Происшествия

В аэропорт Екатеринбурга поступило сообщение о минировании самолета

Проверка проводится в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" после анонимного сообщения о "минировании" самолета, сообщили журналистам в пресс-службе авиаузла.
Обновлено в 10:11
Происшествия

ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»

Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний проверит информацию о пытках в "Крестах-2" в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие

Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»

Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26
Наука

Учёные развенчали популярный миф о кофе

Ученые из США задались вопросом – как влияет на сон кофеин, алкоголь и никотин.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала, как парится в бане с 2-летним сыном

Ксения Собчак показала, как парится в бане с 2-летним сыном Так, сегодня Ксения обнародовала на своей странице в социальной сети умилительное видео, на котором вместе с Платоном парится в бане.
Обновлено в 10:32
Политика

ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму

Центральная избирательная комиссия вынесла окончательное решение по жалобе бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, отказав ему в регистрации в качестве независимого кандидата в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 07:02
Финансы

Стоимость золота достигла шестилетнего максимума

Декабрьские фьючерсы на золото впервые с 2013 года превысили 1,5 тыс. долларов за тройскую унцию на товарной бирже Нью-Йорка (COMEX).
Обновлено в 08:48
Общество

Парк Горького анонсировал фестиваль в день акции протеста

Аналогично мэрия Москвы анонсировала за несколько дней до проведения в парке Горького фестивали «Бургерфест» 27 июля и «Шашлык Live» 3 августа с участием DJ Smash, Artik&Asti, Maruv, «Сплин», Uma2rman и другими артистами, однако некоторые из них позже отказались выступать.
Обновлено в 08:17
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