Экономика России по итогам II квартала 2019 года прибавила 0,8% в годовом сопоставлении после подъема на 0,5% в январе—марте текущего года, следует из мониторинга Минэкономразвития (МЭР) РФ. Как указывается в документе, «во 2-м квартале 2019 года ВВП продолжил демонстрировать слабую динамику».

В МЭР отчитались о слабой динамике роста ВВП России

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