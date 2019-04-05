Экономика

В МЭР дали прогноз по инфляции в РоссииRT на русском 09:25

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что обновлённый прогноз ведомства по инфляции на 2019 год будет выше текущих 4,3%, но при этом не превысит 5%. 11 марта издание «Реальное время» сообщило, что инфляция в Удмуртии по итогам января — февраля составила 1,1%.
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МЭР ожидает замедления инфляции в апреле

ТАСС09:12

В МЭР дали прогноз по инфляции в России

RT на русском09:25

Годовая инфляция ускорилась до 5,3%

Московский Комсомолец09:25

Годовая инфляция в РФ в марте ускорилась до 5,3%

Интерфакс09:23

Минэкономразвития посчитало пик годовой инфляции пройденным

Ведомости12:43

Инфляция в Сибири превысила общероссийский уровень

Деловой квартал (Новосибирск)06:45

Инфляция на Дону в феврале 2019 года составила 4,8%

РБК Ростов-на-Дону03 апреля в 08:29
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Происшествия

В Лондоне перекрыли улицы из-за подозрительных сумок

Лондонская полиция перекрыла улицы после сообщения о двух подозрительных сумках, отправленных в Банк Англии, передает Reuters.
Обновлено в 13:34
Экономика

Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара

Саудовская Аравия может отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти, если США примут антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), пишет Reuters.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие

Силы Ливийской национальной армии взяли под контроль аэропорт Триполи

Напомним, что в четверг командующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов" ливийской столицы.
Обновлено в 13:44
Политика

Тимошенко отказалась вести дебаты Зеленского и Порошенко

Обновлено в 11:47
Происшествия

Маньяка приговорили к пожизненному за убийство девочки под Тверью

Обновлено в 13:25
Авто

Госдума отменила транспортный налог с угнанных авто

Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено вчера в 05:51
Происшествия

У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 миллионов рублей

Обновлено в 09:34
Армия и оружие

Опубликовано видео ракетных стрельб катеров Черноморского флота

Опубликованы кадры проведения катерами Черноморского флота "Ивановец" и "Р-60" учебных стрельб ракетами "Москит" по отряду кораблей условного противника.
Обновлено в 06:38
Политика

ЕСПЧ принял жалобы родственников жертв крушения MH17 к России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммунницировал два иска к России родственников пассажиров самолета Malaysia Airlines, который 17 июля 2014 года разбился под Донецком.
Обновлено вчера в 14:23
Политика

Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала российский ЗРК С-400

Обновлено в 11:22
Политика

Россия выиграла у Украины спор в ВТО

Россия выиграла у Украины спор во Всемирной торговой организации, касающийся ограничений в отношении транзита украинских товаров через территорию России.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку

Обновлено в 04:53
Политика

Перед дебатами и вторым туром Порошенко наградил провокаторов

Президент Украины Петр Порошенко решил наградить моряков, задержанных российскими пограничниками за провокацию в Керченском проливе.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон призналась, что уже 10 лет как одинока

В число последних гипотетических бойфрендов Шарлиз Терон за последний год успели попасть Александр Скарсгард и Брэд Питт, но, похоже, сама актриса не придала никакого серьезного значения этим романам, даже если они имели место быть.
Обновлено в 07:03
Гаджеты

Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi

В видеороликах сотрудники поделились впечатлениями о работе в салоне, о покупателях и о смартфонах Xiaomi в резкой, хулиганской, а в первой части - нецензурной форме.
Обновлено в 09:59
Политика

Time посвятил обложку номера Путину и его «тайному плану»

Американский журнал Time поместил на обложку нового номера изображение российского лидера Владимира Путина, об этом свидетельствует обложка издания.
Обновлено в 12:22
Кино

В сети появились первые кадры из нового «Терминатора»

В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
Обновлено в 08:03
Футбол

«Краснодар» предложил 9 млн евро за игрока «Морейренсе»

Обновлено в 10:57
Политика

В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Гаджеты

Microsoft анонсировала Windows 10 May 2019 Update

Компания Microsoft анонсировала обновление Windows 10 May 2019 Update.
Обновлено в 04:34
Интернет

Во «ВКонтакте» заработала сортировка комментариев

Переключатель появляется под записью в том случае, если она набирает более десятка комментариев.
Обновлено вчера в 13:05
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Авто

В России открыт приём заказов на Tesla Model Y

Обновлено в 07:43
Политика

Вопрос о смягчении санкций в отношении КНДР обсуждается в СБ ООН

Вопрос о смягчении ограничительных мер в отношении КНДР в настоящий момент обсуждается в Совете Безопасности ООН.
Обновлено в 13:06
Здоровье

Новая медицинская специальность появится в России

В Минздраве РФ сообщили, что с 2020 года в России появится новая специальность — врач физической и реабилитационной медицины.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Двое детей и четверо взрослых погибли от отравления газом в Кузбассе

Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета

Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.
Обновлено в 09:52
Общество

В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права

Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
Обновлено в 07:32
Общество

В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей

Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено в 13:43
Общество

Турист отказался выбрасывать молоко на таможне и выпил 2,5 литра

Обновлено в 11:33
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