Экономика
В МЭР дали прогноз по инфляции в РоссииRT на русском 09:25
Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что обновлённый прогноз ведомства по инфляции на 2019 год будет выше текущих 4,3%, но при этом не превысит 5%. 11 марта издание «Реальное время» сообщило, что инфляция в Удмуртии по итогам января — февраля составила 1,1%.
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Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Гаджеты
Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi
Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».
Обновлено в 13:09
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в апреле
Обновлено в 04:02
Технологии
Руководители IT-компаний увидели в ИИ опасность «разучиться думать»
Дальнейшее развитие ИИ приведет к тому, что общество будет ощущать себя в опасности и даст реакционный ответ, считают 77% руководителей и 81% представителей широкой общественности.
Обновлено в 21:19
Политика
Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил о смерти депутата нижней палаты парламента, бывшего главы ФСБ Николая Ковалева.
Обновлено в 15:34
Политика
США серьезно рассматривают применение военной силы против Венесуэлы
США чрезвычайно серьезно рассматривают вариант применения военной силы против Венесуэлы и намерены усилить экономическое давление, сообщил 5 апреля представитель американской администрации высокого ранга.
Обновлено в 18:24
Авто
ГАЗ показал ряд новинок на питерском автосалоне
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес
Певица Ольга Бузова завоевала музыкальную премию в номинации «Лучшее шоу»
Певица Ольга Бузова получила золотую статуэтку музыкальной премии "Жара".
Обновлено в 21:20
Политика
Медведев заявил о необходимости изменений в системе образования
Дмитрий Медведев заявил о необходимости провести некоторые изменения в системе образования, передает ТАСС.
Обновлено в 09:05
Политика
Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 5 апреля в своем Facebook высмеял оправдания главы МИДа Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.
Обновлено в 17:40
Гаджеты
Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн
Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено в 14:43
Авто
Марка Bugatti задумала приподнятый спорткар
Правда, задуман не вполне кроссовер в привычном понимании.
Обновлено в 11:45
Политика
Киевский стадион запланировал другие мероприятия на день дебатов
На киевском стадионе «Олимпийский», где кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко 19 апреля намерены провести свои дебаты, запланированы другие мероприятия.
Обновлено в 18:36
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара
Саудовская Аравия может отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти, если США примут антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), пишет Reuters.
Обновлено в 06:15
Экономика
Рэй Далио: необходимо что-то менять или в США произойдет революция
В своем эссе 69-летний миллиардер выразил мнение, что растущий разрыв в доходах представляет собой экзистенциальную угрозу для американского общества, и неспособность реформировать нынешнюю систему капитализма рискует закончится социальным взрывом и некой формой революции.
Обновлено в 15:16
Музыка
Группа «Альянс» впервые показала снятый в 1987-м клип «На заре»
Клавишник популярной в перестройку группы "Альянс" и автор песни "На заре" Олег Парастаев 5 апреля опубликовал видеоклип на главный хит команды, снятый в 1987 году.
Обновлено в 12:11
Экономика
На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей
Около 88 миллиардов рублей направят на развитие железнодорожного транспорта и инфраструктуры Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:26
Политика
Зеленский заявил о «казусе» с анализами на наркотики
Обновлено в 20:05
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Спорт
Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.
Обновлено в 13:57
Здоровье
Названа дневная норма кофеина, безопасная для здоровья
Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на врача, кофеин обладает многогранным положительным действием на организм, но важно знать меру.
Обновлено вчера в 10:45
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Космос
Японский зонд сбросил бомбу на астероид Рюгу
Японский зонд «Хаябуса-2» в пятницу успешно осуществил взрыв на астероиде Рюгу.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
За неделю ВСУ в Донбассе почти 80 раз нарушили режим прекращения огня
Обновлено в 09:43
Авто
Еврокомиссия оштрафовала BMW на 1 млрд евро
Картельный сговор, в котором Еврокомиссия обвинила сразу три немецких концерна, обойдется BMW во внушительную сумму - более 1 млрд евро штрафа.
Обновлено в 17:39
Здоровье
Эксперты: зависимость от слабоалкогольных напитков лечить тяжелее, чем от крепких
Врачам-наркологам тяжелее лечить зависимость от слабоалкогольных напитков, чем от напитков с высоким содержанием этилового спирта, считают опрошенные ТАСС эксперты.
Обновлено в 09:52