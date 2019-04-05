Экономика

В МЭР дали прогноз по инфляции в РоссииRT на русском 09:25

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что обновлённый прогноз ведомства по инфляции на 2019 год будет выше текущих 4,3%, но при этом не превысит 5%. 11 марта издание «Реальное время» сообщило, что инфляция в Удмуртии по итогам января — февраля составила 1,1%.
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Годовая инфляция ускорилась до 5,3%

Московский Комсомолец09:25

Минэкономразвития заявило о прохождении пика годовой инфляции

РБК14:26

В МЭР дали прогноз по инфляции в России

RT на русском09:25

Минэкономики заявило о прохождении пика годовой инфляции

Коммерсантъ16:20

МЭР ожидает замедления инфляции в апреле

ТАСС09:12

Инфляция в Сибири превысила общероссийский уровень

Деловой квартал (Новосибирск)06:45

Инфляция на Дону в феврале 2019 года составила 4,8%

РБК Ростов-на-Дону03 апреля в 08:29
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Общество

В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей

Обновлено в 13:43
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Гаджеты

Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi

Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».
Обновлено в 13:09
Происшествия

В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

Обновлено в 11:10
Авто

АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в апреле

Обновлено в 04:02
Технологии

Руководители IT-компаний увидели в ИИ опасность «разучиться думать»

Дальнейшее развитие ИИ приведет к тому, что общество будет ощущать себя в опасности и даст реакционный ответ, считают 77% руководителей и 81% представителей широкой общественности.
Обновлено в 21:19
Политика

Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил о смерти депутата нижней палаты парламента, бывшего главы ФСБ Николая Ковалева.
Обновлено в 15:34
Политика

США серьезно рассматривают применение военной силы против Венесуэлы

США чрезвычайно серьезно рассматривают вариант применения военной силы против Венесуэлы и намерены усилить экономическое давление, сообщил 5 апреля представитель американской администрации высокого ранга.
Обновлено в 18:24
Авто

ГАЗ показал ряд новинок на питерском автосалоне

Обновлено в 04:40
Армия и оружие

В Ливии остановили наступление Хафтара

В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес

Певица Ольга Бузова завоевала музыкальную премию в номинации «Лучшее шоу»

Певица Ольга Бузова получила золотую статуэтку музыкальной премии "Жара".
Обновлено в 21:20
Политика

Медведев заявил о необходимости изменений в системе образования

Дмитрий Медведев заявил о необходимости провести некоторые изменения в системе образования, передает ТАСС.
Обновлено в 09:05
Политика

Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 5 апреля в своем Facebook высмеял оправдания главы МИДа Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.
Обновлено в 17:40
Гаджеты

Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн

Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено в 14:43
Авто

Марка Bugatti задумала приподнятый спорткар

Правда, задуман не вполне кроссовер в привычном понимании.
Обновлено в 11:45
Политика

Киевский стадион запланировал другие мероприятия на день дебатов

На киевском стадионе «Олимпийский», где кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко 19 апреля намерены провести свои дебаты, запланированы другие мероприятия.
Обновлено в 18:36
Энергетика

Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара

Саудовская Аравия может отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти, если США примут антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), пишет Reuters.
Обновлено в 06:15
Экономика

Рэй Далио: необходимо что-то менять или в США произойдет революция

В своем эссе 69-летний миллиардер выразил мнение, что растущий разрыв в доходах представляет собой экзистенциальную угрозу для американского общества, и неспособность реформировать нынешнюю систему капитализма рискует закончится социальным взрывом и некой формой революции.
Обновлено в 15:16
Музыка

Группа «Альянс» впервые показала снятый в 1987-м клип «На заре»

Клавишник популярной в перестройку группы "Альянс" и автор песни "На заре" Олег Парастаев 5 апреля опубликовал видеоклип на главный хит команды, снятый в 1987 году.
Обновлено в 12:11
Экономика

На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей

Около 88 миллиардов рублей направят на развитие железнодорожного транспорта и инфраструктуры Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:26
Политика

Зеленский заявил о «казусе» с анализами на наркотики

Обновлено в 20:05
Политика

В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Спорт

Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.
Обновлено в 13:57
Здоровье

Названа дневная норма кофеина, безопасная для здоровья

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на врача, кофеин обладает многогранным положительным действием на организм, но важно знать меру.
Обновлено вчера в 10:45
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Космос

Японский зонд сбросил бомбу на астероид Рюгу

Японский зонд «Хаябуса-2» в пятницу успешно осуществил взрыв на астероиде Рюгу.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие

За неделю ВСУ в Донбассе почти 80 раз нарушили режим прекращения огня

Обновлено в 09:43
Авто

Еврокомиссия оштрафовала BMW на 1 млрд евро

Картельный сговор, в котором Еврокомиссия обвинила сразу три немецких концерна, обойдется BMW во внушительную сумму - более 1 млрд евро штрафа.
Обновлено в 17:39
Здоровье

Эксперты: зависимость от слабоалкогольных напитков лечить тяжелее, чем от крепких

Врачам-наркологам тяжелее лечить зависимость от слабоалкогольных напитков, чем от напитков с высоким содержанием этилового спирта, считают опрошенные ТАСС эксперты.
Обновлено в 09:52
Как работают Яндекс.Новости?
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