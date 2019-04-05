Экономика
В МЭР дали прогноз по инфляции в РоссииRT на русском 09:25
Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что обновлённый прогноз ведомства по инфляции на 2019 год будет выше текущих 4,3%, но при этом не превысит 5%. 11 марта издание «Реальное время» сообщило, что инфляция в Удмуртии по итогам января — февраля составила 1,1%.
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Происшествия
Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета
Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.
Обновлено в 09:52
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Экономика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара
Представители Саудовской Аравии уведомили американских партнеров о таком плане, а также обсуждали его с другими странами — членами ОПЕК.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи
Ливийская национальная армия Халифы Хафтара взяла под свой контроль аэропорт Триполи, сообщают источники «РИА Новости» и «Аль-Арабии».
Обновлено в 14:31
Политика
У Порошенко дали Зеленскому 24 часа, чтобы извиниться перед содомитами
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обратилась к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с требованием в течение 24 часов извиниться перед содомитами, людьми с синдромом Дауна и другими.
Обновлено в 11:51
Технологии
«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты
Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено в 11:57
Политика
На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Кино
В Сети появились кадры со Шварценеггером в продолжении «Терминатора»
Создатели фильма «Терминатор: Темная судьба» опубликовали первые кадры фантастического боевика, премьера которого должна состояться осенью нынешнего года.
Обновлено вчера в 19:27
Хоккей
ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина
ЦСКА повели в серии до четырех побед со счетом 3:2. Следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 7 апреля.
Обновлено в 14:44
Происшествия
Арест Кокорина и Мамаева продлен на полгода
Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
Обновлено 03 апреля в 13:20
Авто
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.
Обновлено в 07:40
Футбол
Все клубы АПЛ выступили против нового формата Лиги чемпионов
Ассоциация европейских футбольных клубов (ЕСА) предложила изменить формат Лиги чемпионов с сезона-2024/25.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Арестован скрывавшийся фигурант дела Абызова
Следствие задержало Сергея Ильичева, шестого фигуранта по делу экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова о хищении 4 млрд рублей.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Нервный срыв врача в Подмосковье попал на видео
Обновлено в 12:45
Политика
Саакашвили высказался об алкоголизме Порошенко
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал слухи об алкоголизме Петра Порошенко и подчеркнул, что действующий глава Украины «на трезвую голову» довел страну «до ручки».
Обновлено в 07:55
Политика
Меркель и Порошенко проведут встречу в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о предстоящей встрече с главой Украины Петром Порошенко в Берлине, пишет ТАСС.
Обновлено в 07:19
Экономика
Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Политика
Тимошенко отказалась вести дебаты Зеленского и Порошенко
Обновлено в 11:47
Политика
Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР
Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Музыка
Мик Джаггер рассказал о самочувствии после операции
Обновлено в 14:15
Культура
Ведущий Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира
Обновлено вчера в 00:30
Авто
В России подешевели пикапы Isuzu D-Max
Базовая комплектация Isuzu D-Max Terra подешевела на 150000 руб. Этот автомобиль с дизелем объёмом 2,5 л. и мощностью в 163 л. с. и 5-ступенчатой "механикой" теперь стоит 1885000 руб. Если же у него АКПП, то цена составляет уже 2249000 руб. Более богато оснащённая версия Isuzu D-Max Energy отныне обойдётся покупателям в 2349000 руб. (тоже на 150000 руб. дешевле, чем раньше).
Обновлено вчера в 11:20
Авто
Ferrari показала на видео новый суперкар F8 Tributo
Компания Ferrari презентовала проморолик, на котором показала технические способности нового суперкара F8 Tributo.
Обновлено в 11:28
Общество
МВД создаст базу данных школьниц в хиджабах
Обновлено в 11:44
Экономика
Норвегия решила окончательно избавиться от госдолга России
Норвежский государственный пенсионный фонд собирается отказаться от корпоративных и государственных облигаций 10 развивающихся стран, в том числе России.
Обновлено в 10:51
Спорт
Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Суд арестовал петербуржца на 9 суток за «надгробие» с Путиным
Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности петербуржца Андрея Жексимбаева, который установил надгробие с изображением президента РФ Владимира Путина возле Исаакиевского собора.
Обновлено в 13:17
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл переехали в новый дом
Перед появлением на свет малыша будущие родители переехали в новый дом. Об этом сообщает британский телеканал ITV.
Обновлено в 11:01