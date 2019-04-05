Экономика

В МЭР дали прогноз по инфляции в РоссииRT на русском 09:25

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что обновлённый прогноз ведомства по инфляции на 2019 год будет выше текущих 4,3%, но при этом не превысит 5%. 11 марта издание «Реальное время» сообщило, что инфляция в Удмуртии по итогам января — февраля составила 1,1%.
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Минэкономразвития заявило о прохождении пика годовой инфляции

РБК14:26

Минэкономразвития посчитало пик годовой инфляции пройденным

Ведомости12:43

МЭР ожидает замедления инфляции в апреле

ТАСС09:12

Годовая инфляция в РФ в марте ускорилась до 5,3%

Интерфакс09:23

В МЭР дали прогноз по инфляции в России

RT на русском09:25

Инфляция в Сибири превысила общероссийский уровень

Деловой квартал (Новосибирск)06:45

Инфляция на Дону в феврале 2019 года составила 4,8%

РБК Ростов-на-Дону03 апреля в 08:29
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Происшествия

Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета

Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.
Обновлено в 09:52
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Экономика

Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара

Представители Саудовской Аравии уведомили американских партнеров о таком плане, а также обсуждали его с другими странами — членами ОПЕК.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие

Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи

Ливийская национальная армия Халифы Хафтара взяла под свой контроль аэропорт Триполи, сообщают источники «РИА Новости» и «Аль-Арабии».
Обновлено в 14:31
Политика

У Порошенко дали Зеленскому 24 часа, чтобы извиниться перед содомитами

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обратилась к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с требованием в течение 24 часов извиниться перед содомитами, людьми с синдромом Дауна и другими.
Обновлено в 11:51
Технологии

«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты

Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено в 11:57
Политика

На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Кино

В Сети появились кадры со Шварценеггером в продолжении «Терминатора»

Создатели фильма «Терминатор: Темная судьба» опубликовали первые кадры фантастического боевика, премьера которого должна состояться осенью нынешнего года.
Обновлено вчера в 19:27
Хоккей

ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина

ЦСКА повели в серии до четырех побед со счетом 3:2. Следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 7 апреля.
Обновлено в 14:44
Происшествия

Арест Кокорина и Мамаева продлен на полгода

Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
Обновлено 03 апреля в 13:20
Авто

Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном

Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.
Обновлено в 07:40
Футбол

Все клубы АПЛ выступили против нового формата Лиги чемпионов

Ассоциация европейских футбольных клубов (ЕСА) предложила изменить формат Лиги чемпионов с сезона-2024/25.
Обновлено в 10:58
Происшествия

Арестован скрывавшийся фигурант дела Абызова

Следствие задержало Сергея Ильичева, шестого фигуранта по делу экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова о хищении 4 млрд рублей.
Обновлено в 12:41
Происшествия

В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

Обновлено в 11:10
Происшествия

Нервный срыв врача в Подмосковье попал на видео

Обновлено в 12:45
Политика

Саакашвили высказался об алкоголизме Порошенко

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал слухи об алкоголизме Петра Порошенко и подчеркнул, что действующий глава Украины «на трезвую голову» довел страну «до ручки».
Обновлено в 07:55
Кино

Джон Чо сыграет главную роль в сериале Netflix по аниме «Ковбой Бибоп»

Обновлено в 02:58
Политика

Меркель и Порошенко проведут встречу в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о предстоящей встрече с главой Украины Петром Порошенко в Берлине, пишет ТАСС.
Обновлено в 07:19
Экономика

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Политика

Тимошенко отказалась вести дебаты Зеленского и Порошенко

Обновлено в 11:47
Политика

Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР

Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Музыка

Мик Джаггер рассказал о самочувствии после операции

Обновлено в 14:15
Культура

Ведущий Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира

Обновлено вчера в 00:30
Авто

В России подешевели пикапы Isuzu D-Max

Базовая комплектация Isuzu D-Max Terra подешевела на 150000 руб. Этот автомобиль с дизелем объёмом 2,5 л. и мощностью в 163 л. с. и 5-ступенчатой "механикой" теперь стоит 1885000 руб. Если же у него АКПП, то цена составляет уже 2249000 руб. Более богато оснащённая версия Isuzu D-Max Energy отныне обойдётся покупателям в 2349000 руб. (тоже на 150000 руб. дешевле, чем раньше).
Обновлено вчера в 11:20
Авто

Ferrari показала на видео новый суперкар F8 Tributo

Компания Ferrari презентовала проморолик, на котором показала технические способности нового суперкара F8 Tributo.
Обновлено в 11:28
Общество

МВД создаст базу данных школьниц в хиджабах

Обновлено в 11:44
Экономика

Норвегия решила окончательно избавиться от госдолга России

Норвежский государственный пенсионный фонд собирается отказаться от корпоративных и государственных облигаций 10 развивающихся стран, в том числе России.
Обновлено в 10:51
Спорт

Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.
Обновлено в 13:57
Происшествия

Суд арестовал петербуржца на 9 суток за «надгробие» с Путиным

Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности петербуржца Андрея Жексимбаева, который установил надгробие с изображением президента РФ Владимира Путина возле Исаакиевского собора.
Обновлено в 13:17
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в новый дом

Перед появлением на свет малыша будущие родители переехали в новый дом. Об этом сообщает британский телеканал ITV.
Обновлено в 11:01
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