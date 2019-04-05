В МЭР дали прогноз по инфляции в РоссииRT на русском 09:25

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что обновлённый прогноз ведомства по инфляции на 2019 год будет выше текущих 4,3%, но при этом не превысит 5%. 11 марта издание «Реальное время» сообщило, что инфляция в Удмуртии по итогам января — февраля составила 1,1%.

В МЭР дали прогноз по инфляции в России

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