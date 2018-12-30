Происшествия
МЧС: угроза обрушения дома в Магнитогорске сохраняется
МЧС: угроза обрушения дома в Магнитогорске сохраняетсяВести.Ru02:13
Угроза обрушения дома в Магнитогорске, в котором прогремел взрыв, сохраняется. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ, только после того, как угроза обрушения будет устранена, продолжатся разборы завалов и поисковая операция.
Вести.Ru02:13
Спасателей будут поднимать в люльке на кране с противоположной стороны дома. Таким образом будут срезаться нависающие конструкции. Задача сложная, требует повышенного внимания и квалификации.
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Спасатели убирают конструкции, которые могут обрушиться, на месте ЧП в Магнитогорске
Интерфакс - Россия03:25
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Происшествия
Опубликовано видео с места обрушения моста в парке Горького
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Космос
Зонд New Horizons достиг астероида на границе Солнечной системы
Американский космический зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ultima Thule в поясе Койпера, говорится в сообщении в Twitter NASA.
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Происшествия
Дебоширом в прервавшем полет лайнере оказался известный хоккеист
1 января пассажирский самолет прервал полет из Сочи в Москву и экстренно сел в Воронеже из-за дебошира в бизнес-классе.
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Политика
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В МЧС сообщили об увеличении числа погибших в Магнитогорске
В результате обрушения подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске погибли пять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
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Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия
При пожаре в новогоднюю ночь в Орске погибли семь человек
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Спорт
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К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгарт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.
Обновлено в 04:44
Хоккей
Сборная России победила команду Канады на МЧМ-2019
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
МЧС: угроза обрушения дома в Магнитогорске сохраняется
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ, только после того, как угроза обрушения будет устранена, продолжатся разборы завалов и поисковая операция.
Обновлено в 02:13
Политика
Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку
Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Обновлено вчера в 18:18
Армия и оружие
В минобороны США извинились за шутку о сбросе бомбы на Таймс-сквер
В этом году перед церемонией стратегическое командование на своей официальной странице в Twitter сообщило о готовности сбросить на Таймс-сквер «что-нибудь побольше» новогоднего шара.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
В Великобритании вооруженный ножом мужчина напал на людей в метро
В британском Манчестере неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в метро. Об этом сообщила газета The Sun.
Обновлено вчера в 18:00
Кино
Рязанский митрополит осудил фильм «Ирония судьбы»
Митрополит Рязанский Марк в канун Нового года выступил с критикой традиционного новогоднего фильма "Ирония судьбы, или с легким паром".
Обновлено вчера в 12:23
Экономика
В России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве
Основной пакет законов о нововведениях в пенсионном законодательстве вступает в силу в России с 1 января.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Автомобиль врезался в группу пешеходов в Токио
Легковой автомобиль 1 января, в первые минуты после наступления нового года, сбил группу пешеходов в токийском районе Сибуя.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия
В Челябинской области объявлен День траура по погибшим в Магнитогорске
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился объявить среду, 2 января, Днем траура по погибшим в Магнитогорске.
Обновлено в 02:48
Экономика
В России ставка НДС выросла с 18 до 20%
Норма вступила в силу с 1 января. Базовая ставка налога на добавленную стоимость в России с 1 января выросла с 18 до 20 процентов.
Обновлено в 01:21
Политика
Телеканал Коломойского «подвинул» поздравление Порошенко из-за Зеленского
Обновлено вчера в 20:26
Политика
Глава МИД Украины пожаловался на советские фильмы в Новый год
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин остался недоволен большим количеством советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Ким Чен Ын сказал, когда готов встретиться с Трампом
В любое время готов провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает «Ренхап».
Обновлено вчера в 20:43
Общество
Вступил в силу закон о бесплатном сборе валежника в России
Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон, позволяющий бесплатно собирать в лесу валежник, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
В Туле пьяный подросток ранил полицейского
В Туле возбуждено уголовное дело о нападении на полицейского, сообщили в региональном управлении СКР. Инцидент произошел в новогоднюю ночь.
Обновлено в 06:05
Политика
Госдеп отреагировал на задержание американца за шпионаж в Москве
Госдеп прокомментировал задержание в Москве гражданина США из-за обвинений в шпионаже.
Обновлено вчера в 10:34
Экономика
НДС в России вырос до 20 процентов
Федерация независимых профсоюзов России подсчитала, что расходы каждого платёжеспособного гражданина вырастут в среднем на 5 тыс. руб. в год.
Обновлено в 01:41
Политика
Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении
Обновлено вчера в 19:29
Хоккей
Определились все пары четвертьфиналистов МЧМ
В четвертьфинале россияне сыграют со сборной Словакии, занявшей четвертое место в группе В. Пары четвертьфиналистов выглядят следующим образом: Россия - Словакия Швеция - Швейцария Канада - Финляндия США - Чехия Все четвертьфиналы состоятся 2 января по канадскому времени.
Обновлено в 01:13
Культура
В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева, пишут СМИ
Амириза Бикбаева, отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева, нашли мертвым в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:43
Экономика
Что изменится в российских законах в 2019 году
1 января вступает в силу закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Обновлено в 01:29
Футбол
Два игрока «Зенита» могут перейти в «Ривер Плейт»
В список интересов аргентинского футбольного клуба "Ривер Плейт" попали два игрока питерского "Зенита", об этом пишет Clarin.
Обновлено в 06:20