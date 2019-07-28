Общество
Из Тулуна снова эвакуируют жителей из-за угрозы наводненияREGNUM 07:35
Жителей многострадального города Тулун в Иркутской области, который сильно пострадал от паводков, вновь эвакуируют, так как снова есть угроза наводнения.
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Руководство «Спартака» поставило Кононову ультиматум
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Израиль провел на Аляске серию испытаний противоракетного комплекса большого радиуса действия «Хец-3» («Стрела»), предназначенного для перехвата баллистических ракет в космосе.
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На Невском проспекте образовалась 9-балльная пробка
В Петербурге, на Невском проспекте, днем 28 июля образовалась 9-балльная пробка — об этом стало известно из данных сервиса «Яндекс.Пробки».
Обновлено в 07:56
Происшествия
ТЦ «Атриум» в Москве проверяют после сообщения о минировании
Неизвестный сообщил о "минировании" бизнес-центра "Манхэттен" и торгового центра "Атриум" в центре Москвы, правоохранители уже проводят проверку помещений, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Общество
В Байкальске из-за паводка обрушился мост
Мэр города Василий Темгеневский рассказал ТАСС, что мост на реке Солзан обрушился из-за паводка.
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Энергетика
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Политика
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Обновлено 26 июля в 06:58
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
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Происшествия
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МИД Украины регулярно выражает протесты в связи с поездкой российских официальных лиц в Крым.
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Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Обновлено в 07:14
Футбол
«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» нанес поражение команде «Оренбург» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:06
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Блогер Варламов назвал свердловчан «быдлом, засирающим родину»
Блогер Илья Варламов пришел в ужас после путешествия по заповедным лесам Свердловской области.
Обновлено 26 июля в 19:11
Армия и оружие
Стал известен груз уничтоженных в Ливии украинских Ил-76
Два украинских военно-транспортных самолета Ил-76, которые были уничтожены в результате ракетного обстрела в Ливии, перевозили оружие из ОАЭ.
Обновлено в 08:28
Авто
Blaupunkt возобновила выпуск магнитолы из 1980-х
В комплекте с Bremen SQR 46 DAB поставляется микрофон и пульт управления. Цена современного варианта Bremen SQR 46 DAB составляет 449 евро.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Памятник украинским карателям в Харькове облили краской
Обновлено в 07:19
Общество
Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем
Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала порталу "ЕТВ" о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги и стал одним из главных в ее жизни.
Обновлено в 08:27
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По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Экономика
Счетная палата признала провал пенсионной системы в России
Представитель ведомства указала, что государство принимает меры, чтобы выправить ситуацию, однако пенсионная система остается неэффективной и никак не влияет на уровень пенсионного обеспечения граждан.
Обновлено 26 июля в 08:57
Политика
Задержан политик Дмитрий Гудков
Задержан политик Дмитрий Гудков.
Обновлено вчера в 05:38
Общество
Из Мазановского района Амурской области эвакуировали 1165 человек
Паводок подтопил 232 дома, размыты дороги, повреждены вышки сотовой связи Из сел Мазановского района Амурской области из-за паводка эвакуировано 1165 человек, подтоплено 232 дома, размыто несколько дорог, сообщает правительство региона.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Один ребенок погиб при купании в реке Лене в Якутии
Один ребенок погиб при купании в реке Лене в Хангаласском районе Якутии, еще один несовершеннолетний пропал без вести.
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Наука
Работа человека деформирует или восполняет мозг
Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Обновлено вчера в 01:16