В МЧС сообщили о недопуске подкрепления к горевшему SSJ в ШереметьевеГоворит Москва 10:26

Дополнительные расчеты спасателей не сразу пустили в аэропорт Шереметьево после катастрофы SSJ100 компании "Аэрофлот", потому что была "закрыта полоса", заявил замминистра МЧС Павел Барышев. Он подчеркнул, что "поисково-спасательные подразделения в Шереметьево были" уже во время катастрофы.

с чего всё началось

Подразделения МЧС не пустили на усиление. Подразделения, которые сработали непосредственно в очаге возгорания самолета, были на месте. Они сработали.

В мае телеканал РЕН ТВ опубликовал стенограмму переговоров экстренных служб Шереметьева в первые минуты после катастрофы. Из них следует, что службы аэропорта отказались от дополнительной пожарной машины из города. Самолёт Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» произвёл жёсткую посадку в Шереметьеве 5 мая.

В МЧС сообщили о недопуске подкрепления к горевшему SSJ в Шереметьеве

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