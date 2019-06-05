Трагедия в Шереметьеве

В МЧС сообщили о недопуске подкрепления к горевшему SSJ в ШереметьевеГоворит Москва 10:26

В мае телеканал РЕН ТВ опубликовал стенограмму переговоров экстренных служб Шереметьева в первые минуты после катастрофы. Из них следует, что службы аэропорта отказались от дополнительной пожарной машины из города. Самолёт Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» произвёл жёсткую посадку в Шереметьеве 5 мая.
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Павел Барышев
Подразделения МЧС не пустили на усиление. Подразделения, которые сработали непосредственно в очаге возгорания самолета, были на месте. Они сработали.
— Павел Барышев, военный деятельРИА Новости 09:02
с чего всё началось

В МЧС рассказали о недопуске подкрепления к горевшему SSJ100 в Шереметьево

Дополнительные расчеты спасателей не сразу пустили в аэропорт Шереметьево после катастрофы SSJ100 компании "Аэрофлот", потому что была "закрыта полоса", заявил замминистра МЧС Павел Барышев. Он подчеркнул, что "поисково-спасательные подразделения в Шереметьево были" уже во время катастрофы.
РИА Новости09:02

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МЧС объяснило задержку второй группы спасателей при катастрофе «Суперджета»

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РИА Новости09:02

В МЧС сообщили о недопуске подкрепления к горевшему SSJ100 в Шереметьево

РБК10:10

МЧС объяснило задержку пожарных во время катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Lenta.ru10:07

Была закрыта полоса: дополнительный отряд спасателей не пустили к горящему SSJ-100

Вести.Ru09:09

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Эхо Москвы10:30

В МЧС сообщили о недопуске подкрепления к горевшему SSJ в Шереметьеве

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