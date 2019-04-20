Происшествия
В Забайкалье в результате природных пожаров пострадали 17 человекТАСС вчера в 15:28
Семнадцать человек пострадали в результате природных пожаров в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
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Политика
Шпаргалка Зеленского на русском рассмешила пользователей сети
Пользователи социальных сетей обратили внимание на листы бумаги, которые кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский держал в руках во время дебатов со своим оппонентом, действующим главой государства Петром Порошенко.
Обновлено в 04:20
Происшествия
В поселке Песочное местного жителя связали в его же доме и украли евро
С заявлением в полицию обратился пострадавший 51-летний мужчина. Он сказал, что злоумышленников было четверо.
Обновлено в 04:32
Общество
108-летняя американка раскрыла секрет долголетия, намекнув на вино
Правда, женщина призналась, что на протяжении многих лет соблюдает традицию - каждую пятницу выпивает один бокал вина.
Обновлено в 00:01
Шоу-бизнес
У будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри появилось прозвище
Наиболее вероятным именем для будущей принцессы называют имя Диана, в честь матери принца Гарри, принцессы Дианы.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом
По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Политика
Путин поручил главе МЧС усилить группировку из-за пожаров в Забайкалье
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия
Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих
Обновлено вчера в 15:45
Наука
Ученые назвали способ избежать слабоумия
Обновлено в 00:25
Происшествия
В Париже началась акция «желтых жилетов»
Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Хоккей
ЦСКА впервые завоевал Кубок Гагарина
Армейцы стали шестой командой, которая выигрывала Кубок Гагарина - ранее он трижды покорялся "Ак Барсу", по два раза - "Металлургу", "Динамо" и СКА, один раз - "Салавату Юлаеву".
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия
Незрячий японский моряк впервые в мире пересек Тихий океан на яхте
Незрячий 52-летний японский моряк Мицухиро Ивамото пересек Тихий океан на небольшой яхте.
Обновлено в 03:54
Общество
Александр Беглов спел вместе с Герелло на субботнике
Обновлено в 06:12
Единоборства
Менеджер Штыркова прокомментировал отмену боя в Санкт-Петербурге
Менеджер команды "Архангел Михаил" Антон Глазырин высказался относительно отмененного поединка Ивана Штыркова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
Экономика
Ростовский губернатор заявил в Ялте о наземно-подземном метро
Подходим не к тому метро, о котором привыкли говорить — о метро глубокого заглубления, речь идет о комбинировании: небольшое заглубление и навесной рельсовый транспорт, наземно-подземное комбинированное метро.
Обновлено в 05:08
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Кино
Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»
Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Кино
«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей на 15 минут
Желающим необходимо будет зайти в приложение, подать заявку, и в день мировой премьеры соцсеть заблокирует странички каждого второго участника акции.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Алексей Веллер полетел к арестованным мурманским морякам в Кабо-Верде
Депутат Государственной Думы от Мурманской области Алексей Веллер продолжает плотно заниматься помощью морякам из Мурманска, которые в конце января этого года были арестованы в Кабо-Верде.
Обновлено 17 апреля в 06:34
Армия и оружие
В России построят подлодки «Борей» с крылатыми ракетами
В России могут построить 2 атомные подлодки, способные нести крылатые ракеты.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
Во время атаки ВСУ погибла 23-летняя санинструктор ВС ДНР, приняв огонь на себя
Во время вчерашней попытки прорыва украинских вооруженных бандформирований в окрестностях поселка Октябрь погибла санинструктор, младший сержант Эгамбердиева (Максименко) Лилия Васильевна.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту
Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено в 03:25
Транспорт
В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права
Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Авто
Составлен топ-10 самых популярных в России автомобилей
Обновлено в 04:40
Религия
Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье
21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм
Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Политика
Французский политик назвал лицемерными санкции против России
В марте депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого ЯМЭФ призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в баре на юге Москвы
Обновлено в 06:21
Общество
В Москве на следующей неделе потеплеет до +25 градусов
Потепление до +25 °С ожидается в Москве на предстоящей неделе. Об этом сообщили 19 апреля в центре погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 10:56