В Забайкалье в результате природных пожаров пострадали 17 человекТАСС вчера в 15:28

Семнадцать человек пострадали в результате природных пожаров в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

В Забайкалье в результате природных пожаров пострадали 17 человек

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