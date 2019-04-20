Происшествия

В Забайкалье в результате природных пожаров пострадали 17 человекТАСС вчера в 15:28

Семнадцать человек пострадали в результате природных пожаров в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
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Потерпевшими от пожаров в Забайкалье признаны более 340 человек

Газета.Ru03:56

Из-за пожаров в Забайкалье эвакуировали почти 300 человек

РИА Новости01:54

МЧС сообщило о ликвидации всех пожаров в 14 населенных пунктах Забайкалья

РБК01:31

Более 340 человек признаны потерпевшими от пожаров в Забайкалье

RT на русском03:54

В Забайкалье от пожаров пострадали 15 поселений

ТАСС06:08

Что случилось этой ночью: суббота, 20 апреля

Интерфакс01:36

Самолёты-амфибии Бе-200 прибыли в Читу на тушение степных пожаров

Чита.Ру01:42
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Политика

Шпаргалка Зеленского на русском рассмешила пользователей сети

Пользователи социальных сетей обратили внимание на листы бумаги, которые кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский держал в руках во время дебатов со своим оппонентом, действующим главой государства Петром Порошенко.
Обновлено в 04:20
Происшествия

В поселке Песочное местного жителя связали в его же доме и украли евро

С заявлением в полицию обратился пострадавший 51-летний мужчина. Он сказал, что злоумышленников было четверо.
Обновлено в 04:32
Общество

108-летняя американка раскрыла секрет долголетия, намекнув на вино

Правда, женщина призналась, что на протяжении многих лет соблюдает традицию - каждую пятницу выпивает один бокал вина.
Обновлено в 00:01
Шоу-бизнес

У будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри появилось прозвище

Наиболее вероятным именем для будущей принцессы называют имя Диана, в честь матери принца Гарри, принцессы Дианы.
Обновлено в 05:49
Происшествия

В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом

По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Политика

Путин поручил главе МЧС усилить группировку из-за пожаров в Забайкалье

Обновлено вчера в 13:42
Происшествия

Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих

Обновлено вчера в 15:45
Наука

Ученые назвали способ избежать слабоумия

Обновлено в 00:25
Происшествия

В Париже началась акция «желтых жилетов»

Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Хоккей

ЦСКА впервые завоевал Кубок Гагарина

Армейцы стали шестой командой, которая выигрывала Кубок Гагарина - ранее он трижды покорялся "Ак Барсу", по два раза - "Металлургу", "Динамо" и СКА, один раз - "Салавату Юлаеву".
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия

Незрячий японский моряк впервые в мире пересек Тихий океан на яхте

Незрячий 52-летний японский моряк Мицухиро Ивамото пересек Тихий океан на небольшой яхте.
Обновлено в 03:54
Общество

Александр Беглов спел вместе с Герелло на субботнике

Обновлено в 06:12
Происшествия

Автобус с туристами попал в ДТП в Швеции, есть пострадавшие

Обновлено в 04:59
Единоборства

Менеджер Штыркова прокомментировал отмену боя в Санкт-Петербурге

Менеджер команды "Архангел Михаил" Антон Глазырин высказался относительно отмененного поединка Ивана Штыркова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
Экономика

Ростовский губернатор заявил в Ялте о наземно-подземном метро

Подходим не к тому метро, о котором привыкли говорить — о метро глубокого заглубления, речь идет о комбинировании: небольшое заглубление и навесной рельсовый транспорт, наземно-подземное комбинированное метро.
Обновлено в 05:08
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Кино

Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»

Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Кино

«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей на 15 минут

Желающим необходимо будет зайти в приложение, подать заявку, и в день мировой премьеры соцсеть заблокирует странички каждого второго участника акции.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

Алексей Веллер полетел к арестованным мурманским морякам в Кабо-Верде

Депутат Государственной Думы от Мурманской области Алексей Веллер продолжает плотно заниматься помощью морякам из Мурманска, которые в конце января этого года были арестованы в Кабо-Верде.
Обновлено 17 апреля в 06:34
Армия и оружие

В России построят подлодки «Борей» с крылатыми ракетами

В России могут построить 2 атомные подлодки, способные нести крылатые ракеты.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие

Во время атаки ВСУ погибла 23-летняя санинструктор ВС ДНР, приняв огонь на себя

Во время вчерашней попытки прорыва украинских вооруженных бандформирований в окрестностях поселка Октябрь погибла санинструктор, младший сержант Эгамбердиева (Максименко) Лилия Васильевна.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие

Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту

Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено в 03:25
Общество

В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

Обновлено в 02:50
Транспорт

В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права

Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Авто

Составлен топ-10 самых популярных в России автомобилей

Обновлено в 04:40
Религия

Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье

21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия

Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм

Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Политика

Французский политик назвал лицемерными санкции против России

В марте депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого ЯМЭФ призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в баре на юге Москвы

Обновлено в 06:21
Общество

В Москве на следующей неделе потеплеет до +25 градусов

Потепление до +25 °С ожидается в Москве на предстоящей неделе. Об этом сообщили 19 апреля в центре погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 10:56
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