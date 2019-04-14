Происшествия

В МЧС рекомендовали тушить пожар на кухне стиральным порошкомКомсомольская правда 02:31

Воспламенившийся жир на кухне лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но никак не водой, поскольку горящее масло может разлиться еще больше, и поверхность пожара станет шире.
Читать в источнике

Подробнее о событии

МЧС порекомендовало тушить пожары на кухне стиральным порошком

Life.ruвчера в 23:51

В МЧС рассказали о способах самостоятельного тушения пожара в квартире

RT на русскомвчера в 20:29

МЧС посоветовало тушить пожары стиральным порошком

URA.Ruвчера в 22:33

В МЧС рассказали, чем лучше всего тушить возгорания

Вести.Ruвчера в 21:15

Назван действенный способ потушить пожар на кухне

Lenta.ruвчера в 20:55

МЧС рассказало, как потушить пожар стиральным порошком

Телеканал 360°вчера в 23:34

МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

РИА Новостивчера в 20:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:30, Ашберн
Происшествия

Виталия Милонова избили на парковке в Санкт-Петербурге

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов обратился в полицию с заявлением о том, что его избили на парковке вечером в субботу, 13 апреля.
Обновлено в 04:05
Игры

Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order

Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия

В Непале столкнулись самолет и вертолет

Обновлено в 03:57
Гаджеты

4 правила зарядки смартфона, которые позволят ему работать дольше

Как сообщает портал «Родной Город», эксперты советуют во время зарядки смартфона не запускать на нем требовательные программы, так как это ведет к перегреву смартфона.
Обновлено вчера в 07:08
Культура

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 20:20
Авто

В России определили критерии надёжности автомобилей

Еще 10% россиян считают залогом надежности марку автомобиля, а другие 10% прислушиваются в этом вопросе к мнению друзей и знакомых.
Обновлено вчера в 03:33
Важное за сутки

Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»

Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия

В Китае наградили российского туриста за спасение утопающего на пляже

Российского туриста наградили за спасение утопающего в Китае.
Обновлено вчера в 04:08
Общество

В Москве пошел апрельский снегопад

Обновлено в 01:23
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать рыбные консервы

Роспотребнадзор представил рекомендации по выбору качественных рыбных консервов.
Обновлено в 04:07
Происшествия

Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка

Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
Обновлено в 01:51
Политика

Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
Обновлено в 00:31
Происшествия

В Петербурге два человека погибли в ДТП с автобусом

В ДТП погибли пассажир и водитель легковушки.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес

Дядя Меган Маркл показал детские фотографии герцогини

Дядя герцогини Меган Маркл показал ее детские фотографии, чтобы противопоставить их травле со стороны родственников Маркл по отцу.
Обновлено вчера в 20:19
Экономика

Visa увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

С сегодняшнего дня международная платежная система Visa увеличила максимальную сумму платежей, для которых не требуется вводить ПИН-код, до трех тысяч рублей.
Обновлено вчера в 04:15
Культура

Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Авто

Правительство утвердило правила тюнинга автомобилей

Обновлено 12 апреля в 03:50
Политика

Порошенко объявил о безвизовом въезде в Таиланд для украинцев

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что с 14 апреля граждане Украины смогут совершать поездки в Таиланд без оформления виз.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало

Обновлено вчера в 23:57
Политика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах за 2018 год

Обновлено 12 апреля в 17:49
Политика

Британцы назвали лидера лейбористов Корбина новым премьером страны

Лидер лейбористов Джереми Корбин стал бы новым премьер-министром Великобритании в случае, если бы сейчас проводились всеобщие выборы в стране.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес

У сотрудников команды Началовой начались проблемы со здоровьем

Обновлено вчера в 10:32
Баскетбол

«Бруклин» обыграл «Филадельфию» и открыл счет в серии плей-офф НБА

Первая встреча четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Филадельфией" и "Бруклином" завершилась победой гостей, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:02
Авто

Назван ТОП-3 лучших подержанных кроссоверов за 600 тыс. рублей

Обновлено в 04:27
Технологии

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Политика

Лавров назвал провальным «Блицкригом» действия США в Венесуэле

Вашингтону не удалось устроить в Венесуэле «Блицкриг», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 11:03
Политика

Депутат Рады рассказал, почему Порошенко получил прозвище Туфель

Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель, а также объяснил причины неудач главы государства.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия

WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа

Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.
Обновлено вчера в 16:49
Единоборства

Порье победил Холлоуэя и сразится с Нурмагомедовым

В главном бою вечера турнира UFC 236 в Атланте американец Дастин Порье одержал победу над соотечественником Максом Холлоуэем и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе.
Обновлено в 01:28
Политика

В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра I

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал прямым вмешательством во внутреннюю политику Киева передачу Украине Германией грамоты Петра I. На своей странице в Facebook он написал, что подобные действия в преддверии второго тура выборов представляют собой попытку повлиять на них.
Обновлено в 04:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное