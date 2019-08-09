Общество
В МЧС назвали время пика непогоды в МосквеРБК вчера в 18:36
В конце мая 2017 года на Москву и Подмосковье обрушились мощные грозы с ливнями, местами порывы ветра достигали 22 м / с. В городе были сорваны рекламные листы и повалены деревья, жертвами стали 18 человек. Тогда москвичи критиковали МЧС за отсутствие предупреждений о надвигающемся урагане.
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МЧС: Дождь в Москве будет наиболее интенсивным с 23:00 четверга до 4:00 пятницы
Агентство Москвавчера в 14:47
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:55, Вашингтон
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