Общество
В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождьРИА Новости вчера в 18:18
Дождь в Москве будет идти почти всю пятницу, наиболее интенсивный пройдет до 4.00, об этом предупреждает пресс-служба МЧС столицы. По прогнозам синоптиков, дождь ожидается на всей территории российской столицы в пятницу, 9 августа, с 00.00 до 18.00.
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МЧС: Дождь в Москве будет наиболее интенсивным с 23:00 четверга до 4:00 пятницы
Агентство Москвавчера в 14:47
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:21, Вашингтон
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