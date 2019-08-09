Дождь в Москве будет идти почти всю пятницу, наиболее интенсивный пройдет до 4.00, об этом предупреждает пресс-служба МЧС столицы. По прогнозам синоптиков, дождь ожидается на всей территории российской столицы в пятницу, 9 августа, с 00.00 до 18.00.

В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь

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