с чего всё началось

В конце мая 2017 года на Москву и Подмосковье обрушились мощные грозы с ливнями, местами порывы ветра достигали 22 м / с. В городе были сорваны рекламные листы и повалены деревья, жертвами стали 18 человек. Тогда москвичи критиковали МЧС за отсутствие предупреждений о надвигающемся урагане.

В МЧС назвали время пика непогоды в Москве

Технологии Двигатели ПД-14 установят в 2020 году на самолет МС-21 Первые отечественные двигатели ПД-14 запланировано установить на самолет МС-21 в 2020 году, пишут РИА Новости.

Общество Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения ребенка За последние 15 лет средний возраст рождения первого ребенка заметно вырос, причем не только в России, утверждает заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.

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Общество В России впервые заметили сельдяного короля В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.

Политика Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.

Происшествия Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, сообщили в Министерстве обороны.

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Авто В Беларуси стали собирать новый седан Geely Белорусский завод «БелДжи», который расположен городе Борисов, приступил к сборке среднеразмерных седанов Geely GE.

Происшествия ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.

Культура В России пройдет конкурс для учителей «Уроки Победы» Министерство просвещения России, ГК «Просвещение» и Российское историческое общество выступили инициаторами международного конкурса методических разработок «Уроки Победы».

Технологии Facebook собирается платить СМИ миллионы долларов за новости «Facebook предлагает новостным каналам миллионы долларов за право размещать контент в разделе новостей», — сообщает американское издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Происшествия В Турции на границе с Сирией произошли взрывы на оружейном складе Несколько взрывов произошли на оружейном складе в городе Рейханлы турецкой провинции Хатай на границе с Сирией, передает в пятницу телеканал NTV.

Гаджеты Samsung представила Samsung Galaxy Note 10 Samsung Galaxy Note 10, как и ранее позиционируются гаджетами для разных задач, которые в некоторых случаях способны заметить компьютеры, планшеты и другое.

Происшествия Неизвестный застрелил пять человек в чилийском зале игровых автоматов Пятеро погибли в результате стрельбы в зале игровых автоматов, расположенном в пригороде чилийской столицы Сантьяго, сообщает радиостанция BioBio.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Происшествия В Саратовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в четверг в окрестностях Саратова, в результате погибли три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Общество Дешевые лекарства уходят из ассортимента аптек Из отчета маркетингового агентства DSM Group видно, что за первую половину 2019 года в аптеках шел рост продаж на 7,8% только дорогих препаратов, стоимостью выше 500 руб.

Происшествия Сотрудников ФБК вызвали на допросы по делу об отмывании денег По данным следствия, в 2016–2018 годах лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте.

Футбол Игрок киевского «Динамо» назвал неприятным переход Ракицкого в «Зенит» Футболист киевского «Динамо» Денис Гармаш признался, что ему до сих пор неприятен факт перехода в «Зенит» напарника по сборной Украины Ярослава Ракицкого.

Общество В России утвердят национальный стандарт на школьную форму В 2020 году в России планируется утвердить предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму.

Политика В России оценили слова Эрдогана о Крыме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.

Экономика Акции UC Rusal подешевели на 10% Ценные бумаги российского алюминиевого гиганта в первые минуты утренних торгов подешевели на 10,2% — до 3,08 гонконгских долларов за акцию ($0,39).

Общество Опрос: доверие россиян к своему окружению снизилось Ранее сообщалось, что за последние 10 лет число россиян, доверяющих новостям по телевизору, снизилось с 80 до 55%.

Шоу-бизнес Кожевникова призвала помолиться после смерти Аллы Вербер Актриса Мария Кожевникова не прошла мимо трагедии, которая случилась с 61-летним фэшн-директором ЦУМа Аллой Вербер.