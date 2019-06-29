Происшествия
В МЧС предупредили о подтоплении еще двух поселков в Иркутской областиГазета.Ru 12:57
По данным ведомства, в настоящее время подтоплены уже четыре района области, в частности, 31 населенный пункт и 3735 домов. Также, по словам спасателей, в течение суток может произойти частичное затопление еще двух населенных пунктов в Иркутской области: Ухтуй и Широково.
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В ближайшие сутки из-за паводка в Иркутской области могут быть частично подтоплены еще два населенных пункта — села Ухтуй и Широково, сообщается на сайте МЧС России.РБК11:14
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