В управлении МЧС по столице проинформировали, когда москвичам ждать пик непогоды. Об этом сообщается на сайте ведомства. По данным МЧС, выпадение осадков в Москве будет продолжаться с утра 9 августа до 18.00.

В МЧС предупредили, когда ждать пик непогоды в Москве

Происшествия Четверо туристов из Петербурга загадочно пропали под Мурманском Четыре туриста из Санкт-Петербурга, отправившиеся на рыбалку в Мурманскую область, исчезли, пишет 8 августа РЕН ТВ.

Общество Алибасов хочет судиться с производителем «Крота» и «Ашаном» Продюсер Барри Алибасов, который отравился средством для прочистки труб «Крот», намерен отсудить у производителя средства, а также у продавца «Крота» гипермаркета «Ашан» 100 млн рублей.

Экономика Сократилась чистая прибыль «Дальприбора» Прибыль от продаж «Дальприбора» упала с 72,9 млн до 54,6 млн руб.

Политика Медведев прибыл в Киргизию на встречу с главами кабминов ЕАЭС Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Киргизию, где примет в пятницу участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в киргизском городе Чолпон-Ата.

Политика В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.

Общество Стала известна зарплата российских космонавтов "Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.

Экономика В России резко подорожал черный хлеб Килограмм черного хлеба стоил 50,5 рубля - на 9,6% дороже, чем год тому назад, достигнув самой высокой цены как минимум с 2009 года.

Наука Нейросети Google принесли не прибыль, а полумиллиардные убытки Согласно официальной финансовой отчётности, которую изучил Bloomberg, в прошлом году выручка выросла до 125 миллионов долларов (около 8,1 миллиарда рублей), но при этом убытки составили более 570 миллионов (37,2 миллиарда рублей).

Политика Банки передали конгрессменам документы, связывающие Трампа и Россию Банки передали членам специального комитета по разведке и комитета по финансовым услугам Палаты представителей документы, касающихся граждан РФ, которые могли вести дела с Трампом, его семьей или компаниями.

Футбол «Тоттенхэм» купил у «Фулхэма» Сессеньона «Тоттенхэм» объявил на своем официальном сайте о переходе Райана Сессеньона из «Фулхэма».

Футбол Ромелу Лукаку стал игроком «Интера» Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку переедет в чемпионат Италии.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Здоровье Диетолог рассказала о правилах питания во время и после полета Диетолог и бывшая британская стюардесса Сара Андерсон рассказала, как правильно питаться до, во время и после полета для сохранения хорошего самочувствия, пишет Daily Mail.

Общество Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».

Общество Эмили Ратаковски раскритиковали за небритые подмышки Журнал Harper’s Bazaar опубликовал фотографию топ-модели и актрисы Эмили Ратаковски в нижнем белье и небритыми подмышками.

Происшествия В Киргизии начали второй штурм резиденции экс-президента Атамбаева Силовики начали второй штурм резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Политика Госдеп призвал РФ отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии Отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии призвала Россию пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.

Экономика Правительство согласовало расчет тарифов на воду и тепло по эталону Правительство РФ согласовало план перехода на расчет тарифов на водо- и теплоснабжение и водоотведение по методу эталонных затрат.

Баскетбол Сборная России обыграла Венесуэлу на турнире в Италии Сборная России одержала победу над Венесуэлой (69:54) на международном турнире в Италии.

Футбол «Манчестер Сити» подтвердил серьезную травму Сане Хавбек Манчестер Сити Лерой Сане повредил переднюю крестообразную связку правого колена. На следующей неделе он перенесет операцию.