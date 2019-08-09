Общество

В МЧС предупредили, когда ждать пик непогоды в МосквеГазета.Ru 17:56

В управлении МЧС по столице проинформировали, когда москвичам ждать пик непогоды. Об этом сообщается на сайте ведомства. По данным МЧС, выпадение осадков в Москве будет продолжаться с утра 9 августа до 18.00.
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