В управлении МЧС по столице проинформировали, когда москвичам ждать пик непогоды. Об этом сообщается на сайте ведомства. По данным МЧС, выпадение осадков в Москве будет продолжаться с утра 9 августа до 18.00.

В МЧС предупредили, когда ждать пик непогоды в Москве

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