Общество
В МЧС предупредили, когда ждать пик непогоды в МосквеГазета.Ru 17:56
В управлении МЧС по столице проинформировали, когда москвичам ждать пик непогоды. Об этом сообщается на сайте ведомства. По данным МЧС, выпадение осадков в Москве будет продолжаться с утра 9 августа до 18.00.
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МЧС: Дождь в Москве будет наиболее интенсивным с 23:00 четверга до 4:00 пятницы
Агентство Москва14:47
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 23:47, Вашингтон
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