В МЧС посоветовали тушить пожар на кухне стиральным порошкомPravda.Ru 05:10

Сотрудники МЧС России рассказали, что наиболее эффективным средством для тушения пожара на кухне является стиральный порошок.

В МЧС посоветовали тушить пожар на кухне стиральным порошком

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