Лесные пожары

В МЧС ответили на слова о бессмысленности тушения лесных пожаровNews.ru вчера в 13:16

Если население нуждается в помощи, то экономические соображения не станут препятствием для тушения лесных пожаров. Такое мнение высказал первый замглавы МЧС Александр Чуприян, комментируя слова красноярского губернатора Александра Усса о бессмысленности борьбы с огнём.
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«Мне кажется, что здесь никакие экономические доводы не могут повлиять на то, чтобы помощь была получена»,— сказал господин Чуприян (цитата по «РИА Новости
»).
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Российский государственный деятель и политик. Губернатор Красноярского края с 21 сентября 2018 года. Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края. Председатель Законодательного собрания Красноярского края.
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