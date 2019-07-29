Лесные пожары
В МЧС ответили на слова о бессмысленности тушения лесных пожаровNews.ru вчера в 13:16
Если население нуждается в помощи, то экономические соображения не станут препятствием для тушения лесных пожаров. Такое мнение высказал первый замглавы МЧС Александр Чуприян, комментируя слова красноярского губернатора Александра Усса о бессмысленности борьбы с огнём.
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с чего всё началось
«Мне кажется, что здесь никакие экономические доводы не могут повлиять на то, чтобы помощь была получена»,— сказал господин Чуприян (цитата по «РИА Новости»).Коммерсантъвчера в 14:22
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В МЧС не согласились со словами красноярского губернатора о бессмысленности тушения пожаров
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