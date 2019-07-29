с чего всё началось

Если население нуждается в помощи, то экономические соображения не станут препятствием для тушения лесных пожаров. Такое мнение высказал первый замглавы МЧС Александр Чуприян, комментируя слова красноярского губернатора Александра Усса о бессмысленности борьбы с огнём.

В МЧС ответили на слова о бессмысленности тушения лесных пожаров

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