Трагедия в Шереметьеве

В МЧС объяснили задержку помощи при крушении SSJ-100 в ШереметьевоГазета.Ru 10:54

Замминистра МЧС Павел Барышев рассказал, что во время трагедии с самолетом SSJ-100 в Шереметьево дополнительные расчеты спасателей не сразу пустили к месту, так как была "закрыта полоса", сообщает РИА "Новости".
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Павел Барышев
Подразделения МЧС не пустили на усиление. Подразделения, которые сработали непосредственно в очаге возгорания самолета, были на месте. Они сработали.
— Павел Барышев, военный деятельРИА Новости 09:02
с чего всё началось

В МЧС рассказали о недопуске подкрепления к горевшему SSJ100 в Шереметьево

Дополнительные расчеты спасателей не сразу пустили в аэропорт Шереметьево после катастрофы SSJ100 компании "Аэрофлот", потому что была "закрыта полоса", заявил замминистра МЧС Павел Барышев. Он подчеркнул, что "поисково-спасательные подразделения в Шереметьево были" уже во время катастрофы.
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