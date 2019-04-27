В МЧС объяснили появление черного дыма при пожаре в КрасноярскеТАСС 02:05

Черный дым во время пожара на территории завода в Красноярске появился из-за полимерного состава утеплителя горевших холодильников. Об этом сообщил журналистам в субботу начальник ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин.

В МЧС объяснили появление черного дыма при пожаре в Красноярске

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