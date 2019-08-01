Лесные пожары

В МЧС назвали причину распространения пожаров в СибириRT на русском 02:15

Замначальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин объяснил, что стало причиной распространения пожаров в Сибири на большой площади.
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МЧС назвало причину распространения пожаров в Сибири

Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке развивается по неблагоприятному сценарию, на местах не были приняты достаточные меры по ликвидации очагов возгораний. Об этом журналистам сообщил замначальника центра "Антистихия" МЧС России Сергей Абанин.
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В МЧС назвали причины распространения лесных пожаров в Сибири

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RT на русском02:15

МЧС назвало причину распространения пожаров в Сибири

ТАСС02:09
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