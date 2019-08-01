Лесные пожары
В МЧС назвали причину распространения пожаров в СибириRT на русском 02:15
Замначальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин объяснил, что стало причиной распространения пожаров в Сибири на большой площади.
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с чего всё началось
Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке развивается по неблагоприятному сценарию, на местах не были приняты достаточные меры по ликвидации очагов возгораний. Об этом журналистам сообщил замначальника центра "Антистихия" МЧС России Сергей Абанин.ТАСС02:09
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Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.
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Политика
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Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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Общество
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Обновлено в 02:28
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Обе группы опрошенных больше всего ценят свободу, семью и любовь.
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Роскомнадзор готовит ответ на решение Ofcom по RT
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Обновлено в 08:09
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