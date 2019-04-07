В МЧС назвали причину распространения пожара на парковке в МосквеРИА Новости 06:19

Система автоматического пожаротушения не сработала на подземной парковке на Ленинградском шоссе на севере Москвы, это стало причиной распространения огня, сообщил в воскресенье журналистам начальник московского главка МЧС Илья Денисов.

В МЧС назвали причину распространения пожара на парковке в Москве

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