Лесные пожары
В МЧС назвали причину распространения лесных пожаров в СибириREGNUM 02:36
Лесные пожары в Сибири распространяются на большой площади в связи недостаточностью предпринятых мер по ликвидации очагов возгораний, заявил заместитель начальника центра «Антистихия» МЧС РФ Сергей Абанин. По его словам, в сибирские регионы доводились прогнозы МЧС, Росгидромета и Рослесхоза.
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с чего всё началось
Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке развивается по неблагоприятному сценарию, на местах не были приняты достаточные меры по ликвидации очагов возгораний. Об этом журналистам сообщил замначальника центра "Антистихия" МЧС России Сергей Абанин.ТАСС02:09
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 05:32, Ашберн
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