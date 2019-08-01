Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке развивается по неблагоприятному сценарию, на местах не были приняты достаточные меры по ликвидации очагов возгораний. Об этом журналистам сообщил замначальника центра "Антистихия" МЧС России Сергей Абанин.

с чего всё началось

Лесные пожары в Сибири распространяются на большой площади в связи недостаточностью предпринятых мер по ликвидации очагов возгораний, заявил заместитель начальника центра «Антистихия» МЧС РФ Сергей Абанин. По его словам, в сибирские регионы доводились прогнозы МЧС, Росгидромета и Рослесхоза.

В МЧС назвали причину распространения лесных пожаров в Сибири

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