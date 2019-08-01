Лесные пожары

В МЧС назвали причину распространения лесных пожаров в СибириREGNUM 02:36

Лесные пожары в Сибири распространяются на большой площади в связи недостаточностью предпринятых мер по ликвидации очагов возгораний, заявил заместитель начальника центра «Антистихия» МЧС РФ Сергей Абанин. По его словам, в сибирские регионы доводились прогнозы МЧС, Росгидромета и Рослесхоза.
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с чего всё началось

МЧС назвало причину распространения пожаров в Сибири

Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке развивается по неблагоприятному сценарию, на местах не были приняты достаточные меры по ликвидации очагов возгораний. Об этом журналистам сообщил замначальника центра "Антистихия" МЧС России Сергей Абанин.
ТАСС02:09

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В МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири

RT на русском02:15

В МЧС назвали причины распространения пожаров в лесах Сибири

РБК03:00

МЧС: неэффективная борьба с очагами возгораний стала причиной пожаров в Сибири

Коммерсантъ02:33

В МЧС назвали причину масштабного распространения пожаров в Сибири

Известия02:18

В МЧС назвали причины распространения лесных пожаров в Сибири

РИА Новости04:19

Названа причина распространения лесных пожаров в Сибири

Lenta.ru02:14

МЧС назвало причину распространения пожаров в Сибири

ТАСС02:09
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 05:32, Ашберн
Происшествия

Бастрыкин отправил в Сибирь следователей для выяснения причин пожаров

«Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации в пожароопасные регионы», — указывается в заявлении.
Обновлено в 03:40
Экономика

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Армия и оружие

Некоторым категориям контрактников в полтора раза подняли оклады

Обновлено в 05:10
Происшествия

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Футбол

Исторический трансфер «Зенита»: петербуржцы купят игрока «Барселоны»

Петербургский "Зенит" решился на трансфер, который может стать историческим и вторым по статусу после покупки Халка.
Обновлено вчера в 03:46
Политика

Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»

Обновлено в 02:57
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Происшествия

Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали

В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:54
Футбол

Кевин Кураньи: «РПЛ выиграет от перехода Шюррле в „Спартак“»

Обновлено в 05:24
Армия и оружие

Минобороны РФ запустило на сайте раздел «Миссия в Сирии»

Министерство обороны России на своем сайте запустило специальный интерактивный раздел под названием "Миссия в Сирии: восстановление мира".
Обновлено в 04:45
Политика

Путин и Трамп обсудили пожары в Сибири

"Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:06
Футбол

Вратарь «Локомотива» Гильерме: никогда не перейду в «Спартак»

Напомним, что "Спартак" в нынешнее межсезонье хотел приобрести у "Локомотива" Гильерме, однако вратарь "железнодорожников" продлил контракт с красно-зелеными.
Обновлено в 04:19
Происшествия

В Перми на пороховом заводе при хлопке пострадали три человека

Обновлено вчера в 09:21
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Транспорт

Высокинский подготовил почву под трамвай в Академический

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проект планировки и межевания территории под трамвайную ветку в Академический.
Обновлено в 05:08
Политика

Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Футбол

Руслан Корян: «В „Факеле“ — серьезные люди. Внизу таблицы команда временно»

Новичок «Факела», нападающий сборной Армении Руслан Корян рассказал, что его переход в воронежскую команду решился за сутки.
Обновлено в 04:56
Экономика

Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2»

Обновлено в 03:01
Футбол

Салах, Мане и Фирмино могут пропустить Суперкубок Англии

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о кадровых проблемах команды в преддверии матча за Суперкубок Англии с "Манчестер Сити".
Обновлено в 01:31
Армия и оружие

Белый дом настаивает, что Россия не выполняет условия Договора о РСМД

Белый дом настаивает, что Россия не выполняет условия Договора о РСМД Госдепартамент США вновь заявил о том, что Россия не выполняет условия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 03:36
Армия и оружие

На Балтике стартовали учения ВМФ России «Океанский щит — 2019»

Привлечено 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов, 10 634 человека личного состава Вооружённых сил РФ, проинформировали в Минобороны.
Обновлено в 04:20
Кино

Сахалинский кинофестиваль «Край света» призван изменить отношение людей к самим себе

Обновлено в 04:35
Происшествия

Координатора штаба Навального задержали на выходе из спецприемника

Координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова задержан на выходе из спецприемника №2. Там он отбывал восемь суток административного ареста за повторное нарушение закона о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).
Обновлено в 05:14
Политика

Директором пресс-службы правительства РФ назначена Екатерина Осадчая

Новым директором департамента пресс-службы и информации правительства РФ назначена Екатерина Осадчая.
Обновлено в 03:52
Политика

В Нур-Султане начались переговоры по Сирии

Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана) ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
Обновлено в 01:12
Баскетбол

ЦСКА подписал контракт с экс-игроком НБА Бэйкером

Московский баскетбольный клуб ЦСКА сообщил о подписании контракта с американским защитником Роном Бэйкером.
Обновлено в 03:56
Происшествия

В Зауралье рабочий завода металлоконструкций упал в ванну с кислотой

В Курганской области рабочий Шадринского завода металлоконструкций упал в ванну с кислотой.
Обновлено в 02:50
Общество

Для тушения пожаров в Сибири вызовут искусственные дожди

31 июля стало известно о намерении шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области провести обряд по вызову дождя в районах, где бушуют масштабные лесные пожары.
Обновлено в 05:15
Авто

В России насчитали 100 тысяч LCV, выпущенных в СССР

Согласно представленной информации, в России на начало года зарегистрировано 100,3 тыс. легких коммерческих автомобилей, которые были выпущены до 1992 года.
Обновлено вчера в 09:26
Общество

Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет

Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
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